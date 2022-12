Controlli ad alto impatto a San Lorenzo: guida in stato di ebrezza e sotto effetto di droga, 6 denunciati

San Lorenzo. Continuano incessanti i servizi ad Alto Impatto e di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato con particolare attenzione riservata alle violazioni della normativa del Codice della Strada e al rispetto delle regole per ciò che riguarda la movida. Complessivamente sono state 206 le persone identificate, 6 quelle denunciate. Inoltre sono stati controllati 143 veicoli controllati ed elevate circa 60 contravvenzioni. Sono state infine effettuate delle ispezioni amministrative in 16 attività commerciali.

I controlli

Il servizio predisposto dalla Questura è iniziato nella serata di ieri ed è proseguito sino alle prime ore di questa mattina. In campo gli uomini della Polizia di Stato del commissariato San Lorenzo, in collaborazione con gli uomini dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del IV Distretto San Basilio, del commissariato Porta Pia della Sezione Polizia Stradale, dei Carabinieri e della Polizia Locale Roma Capitale. In particolare il dispositivo interforze ha permesso di denunciare 6 persone, come detto, 5 per guida in stato di ebbrezza e un’altra per guida sotto gli effetti di droghe.

Gli accertamenti nei locali

Oltre a questo durante i controlli non sono state rilevate ulteriori criticità. Da quanto si apprende dalle forze dell’ordine è stata assicurata la regolare chiusura dei minimarket alle ore 22:00 e sono stati efficacemente contrastati la vendita e il consumo di bevande alcoliche dopo le 23:00. Alle fine delle operazioni di controllo, intorno alle ore 03.00, sono intervenuti in modo sinergico i mezzi dell’Ama muniti di getti di acqua a pressione che hanno ripulito le aree interessate.

