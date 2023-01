Cosa fare nel weekend del 21 e 22 gennaio a Roma: gli appuntamenti imperdibili

Il weekend è il momento più atteso della settimana. Per molti significa festa, libertà, gite fuori porta, eventi, cinema e molto altro ancora. Per altri, invece, è il momento in cui la nullafacenza, quella sana, domina su tutto, incontrastata. Sebbene il freddo sia finalmente giunto anche nella Capitale da qualche giorno, dopo le temperature inconsuete che si erano registrate nelle settimane e mesi passati, non bisogna scoraggiarsi. Sono tanti gli eventi, le opportunità e le occasioni da non perdere nella Capitale per poter trascorrere un bel fine settimana, in compagnia delle persone che più amiamo. E quindi, indossate i vostri cappotti e i vostri maglioni e preparatevi a scoprire cosa ci riservano le giornate di sabato 21 e domenica 22 gennaio 2023. Continuate a leggere!

Manifestazione Roma sabato 21 gennaio 2023: corteo al Circo Massimo in ricordo di Lorenzo Parelli

Weekend a Roma: le opportunità da non perdere

Il primo appuntamento che vogliamo proporvi questo fine settimana è pensato esclusivamente per i bambini, e per qualche adulto nostalgico, forse. I più piccini ameranno sicuramente lo spettacolo dei ”Dinosauri Vivi”, un evento teatrale dedicato al tema e che andrà in scena proprio questo fine settimana al Teatro Italia. Un altro spettacolo, parimenti divertente, da non perdere, sarà ”Un lupo e un bambino”, che sarà in scena invece sul palco del Teatro Mongiovino. Oggi, poi, sabato 21 gennaio 2023, al Teatro di Documenti di Testaccio ci sarà ”Il Gigante egoista”. Per domani, poi, domenica 22 gennaio 2023, Centrale Preneste Teatro proporrà ”Come il brutto anatroccolo”.

Gli eventi in programma nella Capitale per sabato 21 gennaio e domenica 22 gennaio 2023

Passiamo, ora, alla sezione ”Eventi”. Tante opportunità e possibilità, ovviamente, anche su questo fronte. Interessante e degno di attenzione, ad esempio, l’esposizione sui mostri marini organizzato per domenica allo Stadio di Domiziano, così come la mostra dei Mattoncini Lego al Parco Leonardo. Per la mattinata di domenica, 22 gennaio 2023, appuntamento al Giardino del lago di Villa Borghese per un laboratorio di Hervé Tullet: Operazione Silhouette. Per i giovani, invece, che sono appassionati di storia, ci sarà da divertirsi al Cinema Augustus con la mostra spettacolo Welcome to Rome, alla Roma Medievale di Palazzo Braschi o al laboratorio organizzato al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.

Weekend al cinema? Perché no..

E veniamo, ora, ad un altro tema importante: il cinema. Necessario e doveroso segnalare il film campione di incassi del momento: Avatar, che comunque viene consigliato ai maggiori di 13 anni. Per i più piccini, invece, nelle sale ci saranno tantissime altre proposte, come Il Gatto con gli Stivali 2 – L’ultimo desiderio; L’ispettore Ottozampe e il mistero dei misteri; La Fata Combinaguai; Ernest & Celestine.