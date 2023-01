Cosa fare a Roma sabato 21 e domenica 22 gennaio 2023: eventi (con i bambini), musei e mostre in programma

Cosa fare a Roma sabato 21 e domenica 22 gennaio 2023? Se hai organizzato un weekend nella Capitale, oppure abiti a Roma ma non sai cosa fare questo fine settimana, ecco la lista di tutti gli eventi in programma. Laboratori con i bambini, musei aperti e mostre in corso, avrai l’imbarazzo della scelta.

Cosa fare a Roma sabato 21 e domenica 22 gennaio

Questo fine settimana sarà all’insegna del freddo: è in arrivo il ciclone polare Thor che investirà la penisola e porterà all’abbassamento delle temperature. Sicuramente è una buona notizia per gli ecosistemi in difficoltà a causa del troppo caldo, ma dato il vento gelido, è necessario rimanere in casa nei giorni di riposo? Assolutamente no! Ecco tante idee su cosa fare a Roma per un fine settimana diverso dal solito, ma adatto all’inverno.

Eventi con i bambini a Roma

Il teatro di Documenti ospiterà lo spettacolo teatrale “Il Gigante Egoista” della compagnia Bolle Spaziali, il biglietto costa 8 euro più 3 ero per la tessera annuale.

Sabato e domenica il Teatro Manzoni ospiterà lo spettacolo “Dinosauri Vivi”, sabato e domenica alle 15 e alle 18, domenica alle 11 e alle 16. Il biglietto ha un costo di 15 euro per gli adulti e 12 per i bambini fino a 10 anni.

Fino al 23 gennaio c’è il Circo Millenium al Teatro Capannelle, un’occasione imperdibile visto che è l’unico circo che non sfrutta gli animali. Per questo motivo, è adatto anche ai più piccoli.

Domenica alle 16:30 presso il Teatro Centrale Preneste ci sarà lo spettacolo “Come il brutto anatroccolo”.

Sabato pomeriggio, per i bambini da 2 a 4 anni ci sarà un laboratorio presso la Centrale Montemartini dal nome: “Avvicinamento alla storia e all’arte per i più piccoli”

sabato mattina a Villa Torlonia ci sarà una caccia al tesoro. Nel pomeriggio due appuntamenti: “L’Incredibile Avventura dell’Umanità” al Museo Preistorico Pigorini e “Piccoli Archeologi” nei Sotterranei di San Clemente.

Nel pomeriggio di domenica ci sarà un laboratorio per bambini alla Gnam: “L’Arte Moderna, un gioco da ragazzi”.

Musei e mostre a Roma

La Capitale è ricchissima di musei e mostre in tutti i momenti dell’anno, ogni fine settimana è una buona occasione per visitare i celebri Musei Capitolini, l’Ara Pacis, il Teatro Marcello e molti altri. In particolare, segnaliamo le mostre in chiusura, quindi affrettatevi che potrebbe essere l’ultima occasione per visitarle: