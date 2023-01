Circo Millennium a Roma Capannelle: fino a quando ci sarà, orari, prezzi dei biglietti e come arrivare

Il moderno Circo Millennium è in arrivo per la prima volta a Roma e ha messo i tendoni a Capannelle in Via Appia Nuova 1245 e ci rimarrà fino alla fine del mese. Ospita grandi artisti circensi famosi a livello internazionale e non fa uso di animali. Ecco tutte le info su orari, prezzi dei biglietti e come arrivare per godervi un magico spettacolo.

Circo Millennium a Capannelle: fino a quando ci sarà e orari

Il grandioso Circo Millennium arriva a Roma per la prima volta e gli spettacoli si terranno fino a domenica 29 gennaio. Le esibizioni ci sono dal giovedì alla domenica e durano circa due ore, ogni giorno potrete scegliere fra due fasce orarie: giovedì e venerdì alle 17 o alle 19:30 e sabato e domenica alle 16 o alle 18:30.

Prezzi dei biglietti e come arrivare

I prezzi dei biglietti hanno diverse fasce di prezzo e partono dai 10 euro. Acquistando online si risparmia: la poltronissima costa 10 euro e la platea 15. Acquistando direttamente in loco i prezzi partono dai 15 euro. Sulla pagina ufficiale del Circo lanciano vari offerte e promozioni e sicuramente acquistando online si risparmia. Sicuramente il modo più comodo e veloce è la macchina, ma anche alcuni autobus fermano in prossimità del circo, come il 520.

“Il vero circo è senza animali”

Ecco qual è il punto forte del Circo Millenium: ripercorre la tradizione circense e porta in pista alcuni tra i più grandi giocolieri ed equilibristi d’Italia del mondo, ma senza sfruttare gli animali. Sui social una mamma preoccupata chiede: “Ma ci sono animali?” e la risposta e immediata: “No, non ci sono. Il vero circo è senza animali“. Così potrete portare anche i più piccoli a vedere uno spettacolo in cui tutti, ma proprio tutti, si divertono!

Lo spettacolo della serata

Lo spettacolo della serata è ricchissimo e lo show dura due ore, ha solo un breve intervallo come intermezzo. L’apertura sarà con una grande parata con tutti gli artisti in pista: equilibristi che camminano sul filo, giochi con il fuoco e piroette ad alta quota. Siete pronti? Ecco i dettagli dello spettacolo:

Evoluzioni al cerchio aereo -Miss Blaha Anett

Giocoliere al diablo – Michael Zorzan

Intermezzo comico – William Biasini

Antipodista – Anita Niemen

Intermezzo comico – William Biasini

Equilibrista al filo alto – Blaha Anett & Jhon Takamura

Intermezzo comico – William Biasini

Hula Hoop – Maghy Franchetti

Clown Musicali – I Cuginetti

Pausa di 15 minuti