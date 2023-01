Previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 21 e domenica 22 gennaio 2023: che tempo farà nel weekend

Che tempo farà a Roma nel prossimo weekend? Quali sono le previsioni meteo a Roma e nel Lazio nel fine settimana, ovvero nelle giornate di sabato e domenica? Sono queste alcune delle domande più ricercate dagli utenti in queste ore considerando l’ondata di maltempo che si sta abbattendo da lunedì sulla Regione. La speranza è infatti quella che, almeno per il weekend, il tempo conceda una tregua. Ovviamente la neve è un capitolo a parte: in questo caso le precipitazioni sono attese con trepidazione anche e soprattutto in vista della riapertura degli impianti sciistici.

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per il weekend

Questa settimana come detto è stata all’insegna del maltempo. In alcuni casi alle forti piogge e ai temporali si sono aggiunti fenomeni piuttosto violenti, come la tromba d’aria che ha colpito la città di Valmontone provocando ingenti danni (oggi invece una cosiddetta tromba marina è stata visibili sul litorale romano tra Cerveteri e Ladispoli). Oggi, giorno di giovedì 19 gennaio 2023, le precipitazioni hanno continuato ad abbattersi sulla Capitale e in alcuni casi la pioggia ha lasciato spazio alle grandine (qui le immagini dalla Tiburtina). Ma che tempo farà nelle prossime ore?

Previsioni meteo Roma venerdì 20 e sabato 21 gennaio

Stasera la pioggia, anche di forte intensità, proseguirà almeno fino alle 21.00. Dopodiché il maltempo concederà una tregua. Anche domani tuttavia il tempo sarà instabile: al mattino sono previsti nuovi acquazzoni che caleranno di intensità nel pomeriggio per poi assumere di nuovo forte intensità alla sera e per tutta la notte a cavallo con sabato. Sabato che sarà invece all’insegna del cielo nuvoloso. Fredde le temperature: massima 8° gradi, minima 1° grado.

Previsioni meteo Roma domenica 22 gennaio 2023

La pioggia tornerà “puntuale” però domenica. Nuovi acquazzoni sono previsti infatti nella Capitale con temperature che si manterranno, almeno per la minima, basse (sempre attorno ad un grado). Per riavere un po’ di bel tempo si dovrà attendere la prossima settimana quando, da mercoledì, il sole tornerà a riaffacciarsi su Roma.

