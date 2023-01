Ciclone polare Thor in Italia: ecco quando arriva, tra le Regioni colpite anche il Lazio

Il ciclone polare Thor investirà l’Italia e finalmente porterà il vero inverno. Nei prossimi giorni, a partire dal fine settimana, infatti, sono previsti drastici abbassamenti delle temperature, freddo e ghiaccio in tutta la penisola. Il rischio è di trovarci impreparati, quindi ecco tutte le info su quando arriva il ciclone, quali saranno le zone più colpite e quali accortezze prendere. Ora che vento, freddo e neve sono arrivati a fare capolino nelle nostre vite.

Quando arriva il ciclone polare in Italia

Secondo gli esperti è finalmente arrivato il vero inverno, con venti gelidi e temperature in abbassamento. Il freddo si farà sentire soprattutto a causa del ciclone polare soprannominato “Thor”, che investirà la penisola a partire da oggi, venerdì 20 gennaio. I venti gelidi arrivano direttamente dal Polo Nord e hanno già investito tutta l’Europa. Secondo gli esperti, questa non può che essere una bella notizia per il mantenimento degli ecosistemi, data la crisi climatica in corso. Tuttavia, rimane qualche preoccupazione perché il caldo fuori controllo aveva portato già ad alcune fioriture e questo improvviso gelo potrebbe seccare tutti i raccolti.

Quali sono le zone colpite dal ciclone

I cicloni che provengono dal Polo Nord solitamente portano con sé freddo gelido, ma anche molti temporali, con un vento che arriva a 120 km/h e le temperature, in alcune zone, caleranno sotto lo zero, con picchi di -7° e -8°. Sicuramente un’ottima notizia per chi ama sciare, che ancora non ne ha avuto la possibilità data l’assenza di neve sulle piste. Quali saranno le zone più colpite d’Italia? Il ciclone si concentrerà sul centro-sud, in particolare sulla costa tirrenica e le regioni al centro del fenomeno saranno: Lazio, Campania, Calabria e Basilicata. I mari della Sardegna e della Sicilia saranno difficili da navigare a causa delle numerose tempeste che potrebbero verificarsi. Molise e Abruzzo potrebbero ricevere alcuni effetti del ciclone come venti forti e frane sulle montagne.

Raccomandazioni per il ciclone Thor

Il rischio è che il ciclone ci trovi impreparati: è prevista neve a bassa quota (300-400 metri) e anche un’enorme quantità di pioggia. Alcuni rischi sono strutturali, ad esempio potrebbero esserci allagamenti di strade e difficoltà nella viabilità. Data la pericolosità delle frane, si raccomanda massima attenzione in montagna e nelle zone sciistiche. Nelle zone particolarmente colpite, meglio evitare di uscire se non necessario e avere sempre con sé le catene da neve per l’auto.