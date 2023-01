Dove andare a sciare vicino Roma? Ecco tutte le location e dove sono aperti gli impianti

È scesa la prima neve, le piste sono finalmente imbancate e, immancabilmente gli appassionati di sci iniziano a programmare dove andare a trascorrere il fine settimana per potersi concedere qualche piacevole discesa sulle piste. Ma quali sono gli impianti turistici più vicini a Roma? Andiamo a scoprirlo.

Quali sono gli impianti sciistici più vicini a Roma

Sono diverse le opzioni che si prospettano ai romani amanti della disciplina sportiva invernale. A due passi da Roma è possibile raggiungere il Terminillo e Monte Livata nel Lazio, ma anche Campo Felice e Ovindoli in Abruzzo, non si meno Capracotta a Campo Gentile nel Molise, Pescasseroli e Campo Staffi.

Monte Livata, che da Roma si raggiunge con meno di un’ora e mezza di macchina, offre cinque diverse piste da sci e ha quattro impianti di risalita. Non solo sci alpino, però, perché per gli amanti dello sci di fondo ci sono quattro piste e per i più piccini c’è il Family Park. Insomma l’offerta è varia in una delle località turistiche più vicine alla capitale.

Poco più distante, ma neanche troppo è Campo Felice in Abruzzo che conta: nove seggiovie, due skilift, una manovia e tre tapis roulant per ben 23 piste da sci che soddisfano le esigenze di sciatori più esperti e di principianti. Non mancano campi scuola dove si metteranno a disposizione di coloro che si cimentano per la prima volta nella pratica sportiva insegnanti qualificati.

C’è anche chi preferisce trascorrere un po’ più di tempo in auto per raggiungere la stazione sciistica di Rieti: il Terminillo che conta ben 30 chilometri di piste da sci. Con un viaggio di meno di due ore i romani potranno raggiungere la meta turistica dove potranno contare su un’offerta assai variegata con 10 piste riservate allo sci alpino: 6 rosse, 3 blu e una nera.

Anche gli impianti di Ovindoli sono alla portata degli sciatori romani che, con meno di due ore possono trovarsi sulle piste da sci. Anche in questo caso gli sciatori avranno solo l’imbarazzo della scelta, visto che sono presenti 11 impianti di risalita, ma anche 7 piste nere per i più esperti e anche due Snowpark.

Se oltre a scegliere la destinazione come meta sciistica, si vuole considerare anche l’ambiente naturale nel quale si intende calarsi allora come non tenere in considerazione anche Pescasseroli, nel parco Nazionale d’Abbruzzo Lazio e Molise. Anche in questa stazione sciistica, a due ore da Roma, saranno a disposizione degli sportivi varie opzioni: sci alpino e sci di fondo e anche ciaspolate per i boschi.

In provincia di Frosinone, a due ore di macchina, c’è Campo Staffi, tra le catene montuose dei Monti Simbruni e dei Cantari. Anche qui gli sciatori potranno contare su impianti di risalita, piste da sci per esperti e per principianti. Una stazione sciistica che risponde pienamente alle esigenze degli sciatori.