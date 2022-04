Covid, oggi nel Lazio 6.351 nuovi casi positivi e 16 decessi: i dati del territorio

Situazione Covid di oggi nel Lazio. Come sempre, anche oggi è arrivato il bollettino dagli uffici della Regione. La paura per il virus continua, nonostante le riaperture Omicron sembra non voglia abbandonarci. La situazione, come ieri, sembra essere sotto controllo, ma non bisogna abbassare la guardia. Su un totale di 44.907 tamponi, si sono registrati 6.351 nuovi casi positivi. I decessi sono 16, meno rispetto la giornata di ieri, e i ricoverati 1.158. Come dice D’Amato: la quota delle terapie intensive è 68 (due in più) e i guariti sono 6.416. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,1%. I casi a Roma città sono a quota 3.143.

Il report dalle Asl

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 1.405 1 Asl Roma 2 931 2 Asl Roma 3 807 0 Asl Roma 4 433 3 Asl Roma 5 510 4 Asl Roma 6 543 2 Latina 626 1 Rieti 199 0 Viterbo 228 2 Frosinone 669 1

I casi di epatite acuta

L’Assessore alla Sanità, D’Amato, dichiara:

“terzo caso di sospetta epatite acuta a eziologia sconosciuta nel Lazio in un bambino di età inferiore di un anno. Il bambino è di Roma ed è in buone condizioni. Nessun allarmismo, ma attenzione alta e situazione costantemente monitorata”

