Domenica ecologica a Roma e treni gratis: l’iniziativa di Trenitalia, ecco per chi e come fare

Il Regionale di Trenitalia lancia l’Eco-Ticket: tutti i passeggeri in possesso di un biglietto regionale con destinazione Roma, valido per domenica 26 marzo, potranno viaggiare gratuitamente per l’intera giornata su tutti i regionali all’interno di Roma Capitale. Si tratta di una nuova iniziativa di Trenitalia, società Capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, attivata in occasione dell’ultima domenica ecologica della stagione invernale 2023 a Roma.

Una iniziativa volta a far conoscere ai viaggiatori la comodità dei treni

“Con l’Eco-Ticket diamo la possibilità di visitare Roma muovendosi liberamente con il Regionale – racconta Sabrina De Filippis, Direttore Business Regionale di Trenitalia – Un’opportunità per scoprire quanto sia facile, comodo e conveniente rinunciare all’auto grazie ai nostri treni, mezzi sostenibili per natura”. Grazie a questa iniziativa tutti i passeggeri in possesso di un biglietto singolo (corsa semplice) a tariffa regionale o con applicazione sovraregionale in arrivo a Roma potranno utilizzare gratuitamente i treni del Regionale che circolano nella zona dell’anello ferroviario della Capitale.

Trenitalia fa coincidere la sua iniziativa con l’ultima giornata ecologica

Non è un caso che l’iniziativa di Trenitalia si svolga proprio nel giorno in cui è prevista la domenica ecologica a Roma. Il 26 marzo prossimo, infatti, è stato stabilito lo stop ai veicoli inquinanti nella fascia verde. Sarà l’ultimo appuntamento con le giornate ecologiche in programma, almeno per il momento, con lo stop alla circolazione privata nella Capitale all’interno del perimetro della fascia verde. Una iniziativa volta alla salvaguardia dell’ambiente e, quindi, seppure solo indirettamente della salute dei cittadini.

Nello specifico verrà imposto il divieto di transitare in fascia verde ad alcuni mezzi ritenuti più inquinanti. Tutti i mezzi alimentati a gasolio saranno costretti a stare fermi. È prevista una specifica fascia oraria nella quale la circolazione dei veicoli a motore, compresi ciclomotori e motocicli, nei quali è previsto lo stop alla circolazione di veicoli privati. Una regolamentazione che prevede, comunque, delle deroghe, per medici, veterinari, trasporti sanitari e trasporto merci deperibili.