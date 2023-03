Ramin Bahrami, chi è il pianista: età, carriera, concerti, moglie e figli

Ramin Bahrami ospite a Oggi è un altro giorno. Il famoso pianista iraniano si racconterà ai microfoni di Serena Bortone ripercorrendo carriera e vita privata: l’appuntamento è come sempre per oggi a partire dalle ore 14.00 su Rai 1. In attesa di vederlo in studio ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

La biografia di Ramin Bahrami, dalla fuga dall’Iran al successo

Nato da una famiglia benestante l’infanzia e l’adolescenza sono state contraddistinte dalla passione per la musica da un latro ma anche dai problemi per le difficili condizioni sociali del Paese. A seguito della rivoluzione iraniana il padre Paviz fu incarcerato (morirà in prigione nel 1991, ndr) con l’accusa di essere oppositore del nuovo regime. Per Ramin iniziò così la sua vita lontano dalla sua terra d’origine: a 11 anni l’arrivo in Italia anche se l’obiettivo era quello di raggiungere la Germania. Ma è proprio qui , nel nostro Paese, che ha iniziato a studiare pianoforte fino a diplomarsi al Conservatorio di Milano.

La carriera e lo stile del pianista

Il pianista, che oggi ha 47 anni, si è esibito nei maggiori teatri italiani e internazionali, girando il mondo e toccando città, tra le altre, come Londra, Parigi e paesi quali la Cina o l’Estonia. Ha inciso circa 20 dischi ottenendo premi e riconoscimenti: ad esempio l’album Bach for babies si è classificato al 51esimo posto della classifica FIMI. La ricerca interpretativa del pianista iraniano è attualmente rivolta alla produzione tastieristica di Johann Sebastian Bach, che rimane tuttora il musicista preferito di Bahrami. La sua predilezione per Bach lo porta talvolta a giudicare altri grandi compositori in modo decisamente provocatorio.

La cittadinanza italiana al pianista Ramin Bahrami

Nel marzo 2023 Ramin Bahrami ha ottenuto la cittadinanza onoraria di Busto Arsizio. A fine 2022, sempre in città, il musicista, che più volte si è esibito nei teatri cittadini, aveva partecipato alla fiaccolata a sostegno delle donne iraniane che si era svolta per le vie del centro a novembre.

La vita privata, chi è la moglie di Ramin Bahrami

Il pianista di fama internazionale è sposato con una donna italiana che si chiama Maria Luisa. Sul suo conto non si hanno molte informazioni, così come del resto della vita privata dell’artista. Sappiamo però che, negli anni, Ramin si è convertito alla Religione cattolica. La sua vita è quindi divisa tra i suoi tre amori: quello per Dio, quello per l’amata compagna e soprattutto la musica e il ‘suo’ Bach.