Dopo gli arresti domiciliari per violenze domestiche, evade per giocare un torneo di biliardo

Quando la passione per il biliardo è forte, un giocatore è pronto a tutto pur di giocare una partita. Come avvenuto nella provincia di Siena, dove un uomo agli arresti domiciliari è evaso per andare a giocare un torneo di stecca. Il detenuto residente nella provincia di Roma, sarebbe stato rintracciato nel senese, con l’uomo che ha spiegato alla Polizia di Stato come fosse lì per giocare alla manifestazione. Subito è scattato il fermo per il soggetto.

La famosa partita di biliardo

A portare all’arresto un uomo, 45enne e della provincia di Roma, sarebbe stato proprio l’amore per il biliardo. Il soggetto sarebbe infatti fuggito dalla propria dimora per partecipare a un torneo di stecca a Colle Val d’Elsa, di fatto evadendo dagli arresti domiciliari. Una situazione che però è stato prontamente vista dalla Polizia di Stato, che in poco tempo lo ha rintracciato. L’uomo si trovava agli arresti per maltrattamenti in famiglia, come aveva disposto il Tribunale ordinario di Termini Imerese.

La Questura di Siena si era infatti attivata dopo aver ricevuto una notifica dal sistema di alert per le comunicazioni di ospitalità nelle strutture ricettive. Come prevedibile, avevano trovato l’evaso all’interno della struttura alberghiera nella provincia senese. Il 45enne non ha nascosto i motivi dell’evasione: ha spiegato agli agenti che lui, abile giocatore di biliardo, era in Valdelsa per partecipare a un torneo. Non ha opposto resistenza alla polizia al momento dell’arresto per evasione, avvenuto peraltro in flagranza di reato. Le conseguenze giudiziarie di questa evasione potrebbero sommarsi al processo di Termini Imerese in cui è imputato.

Una storia bizzarra quella che visto protagonista il comune di Colle Val d’Elsa e in particolare la provincia di Siene con la Toscana, che nella sua storia si vede legata alla tradizione del biliardo grazie alle imprese sportive del giocatore Marcello Lotti o addirittura i film di Francesco Nuti.