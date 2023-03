Droga ‘mista’ a caffè per eludere i controlli: il fiuto di Nelly incastra il 22enne

Il comportamento di quel 22enne alla guida aveva insospettito gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colleferro che hanno proceduto a una perquisizione personale e veicolare e hanno trovato la droga, mista a caffè per cercare di eludere i controlli. Un tentativo che non ha ingannato l’unità cinofila dei poliziotti, Nelly, che è riuscita in breve a trovare lo stupefacente.

Nel corso del servizio ad alto impatto fermato un 22enne

Il servizio ad alto impatto degli agenti del Commissariato è stato svolto in zona Frascati. Tra i tanti automobilisti fermati, anche un 22enne il cui atteggiamento ha insospettito il personale operante. Troppo nervoso, agitato, inquieto, come se avesse qualcosa da nascondere. E allora sono scattati controlli più minuziosi su quel 22enne e la macchina a bordo della quale viaggiava.

Accertamenti che sono stati svolti con l’aiuto del cane antidroga Nelly. Le ricerche sono terminate in breve. Nonostante il tentativo di giovane pusher di occultare lo stupefacente in un vano ricavato artificialmente sotto i sedili anteriori nell’abitacolo della vettura, la droga è stata trovata. Si tratta di numerosi panetti di hashish, per un peso complessivo di 86 chilogrammi, ricoperti di polvere di caffè. Un tentativo quest’ultimo di eludere eventuali controlli dei cani antidroga. Ma Nelly non s’è fatta ‘imbrogliare’ il suo infallibile fiuto ha portato gli investigatori direttamente al nascondiglio in cui si trovava l’ingente quantitativo di droga.

Il giovane pusher è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio

Per il giovane pusher sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Il 22enne è, poi, dovuto comparire davanti al giudice per la convalida dell’arresto. E, nel corso dell’udienza, il magistrato, non solo ha convalidato l’arresto, ma ha anche disposto per il giovane spacciatore la custodia cautelare in carcere. Nei prossimi giorni proseguiranno i controlli sul territorio contro il fenomeno dello spaccio di stupefacenti.