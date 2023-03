Anzio, in stazione con gli zaini imbottiti di droga: ‘beccati’ con 14 kg di hashish e oppio

Anzio. Tabacco aromatizzato in grandi quantità, per poter coprire il loro vero carico, fatto di droga e sostanze stupefacenti. La loro auto e il loro comportamento non proprio regolare, di fatto, non è passato inosservato Carabinieri che si trovavano di pattuglia nei pressi della stazione ferroviaria, e così sono stati alla fine beccati in flagranza.

Roma, si aggira in strada con fare sospetto: 21enne nasconde la cocaina dietro una ringhiera

I controlli ad Anzio: veicolo sospetto in stazione

Nelle ultime ore, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato due uomini di origini indiane, uno di 55 anni e uno di 38 anni, gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. I militari, durante un regolare servizio perlustrativo sul territorio, al fine di garantire il controllo sulle strade e limitare i reati predatori, ad un certo punto sono stati attirati da un’auto alquanto sospetta. La vettura si trovava nei pressi della stazione ferroviaria di Lavinio Lido, e il suo appostamento, così come il comportamento dei due soggetti che vi si trovavano all’interno hanno da subito creato forti dubbi.

Due zaini pieni di droga

Così, i militari hanno effettuato un controllo di iniziativa nei confronti dell’auto e delle due persone che vi si trovavano a bordo in quel momento. La perquisizione ha consentito di rinvenire due zaini pieni di diverse sostanze stupefacenti, coperti da alcune confezioni di tabacco aromatizzato, utilizzato per eludere eventuali controlli con i cinofili. Successivamente, i Carabinieri hanno deciso di eseguire perquisizioni anche a casa degli indagati, rinvenendo nell’abitazione del 55enne due valigie piene di bulbi di oppio.

La perquisizione a casa

Complessivamente, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato:

57 involucri contenenti oppio essiccato del peso di circa 11 kg.;

6 involucri contenenti olio di hashish del peso di gr. 30;

25 involucri contenenti hashish del peso di gr. 30;

3 contenitore contenente bulbi di papavero macinato del peso di gr. 520;

25 involucri contenenti bulbi di papavero d’oppio del peso di kg 2,750.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati condotti presso la casa circondariale di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.