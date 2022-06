Roma, cosa fare nel weekend: tutti gli eventi di Sabato 18 e Domenica 19 Giugno

Finalmente è arrivato il weekend e passarlo a Roma o nei dintorni è sicuramente la scelta migliore da fare. Con le belle giornate che ci aspettano e l’estate ormai alle porte, la Capitale si colora, ogni giorno, con eventi sempre più interessanti. Arte, Cinema, Teatro, Musica e tantissimo immancabile Cibo. Quindi vediamo cosa possiamo fare questo weekend a Roma!

Cosa fare a Roma nel weekend: ecco le nostre proposte

Dopo due anni di stop, ecco che tornano gli eventi più belli della Capitale. Protagonista indiscussa è la Musica. Sicuramente quest’estate non mancheranno i concerti e proprio questo weekend ci sono proposte davvero interessanti. Da Rock in Roma a Venditti all’Auditorium Parco della Musica, Sabato 18 e Domenica 19 Giugno 2022, saranno due giorni davvero speciali. Ecco le nostre proposte!

Antonello Venditti e De Gregori allo Stadio Olimpico

Una coppia imbattibile, storica e che sicuramente non ha bisogno di presentazioni. Il concerto si terrà domani, Sabato 18 Giugno, allo Stadio Olimpico. L’atmosfera sarà unica ed emozionante. Dopo così tanto tempo si potrà tornare a cantare a squarciagola alcune delle canzoni italiane più belle. Noi non vediamo l’ora!

Estate Romana 2022

Torna finalmente l’Estate Romana 2022. Più di 1.000 eventi dedicati all’Arte, la Musica, il Cinema, il Teatro, la Letteratura e la Danza. Un’estate che durerà più di 4 mesi, non solo nella Capitale, ma anche nei dintorni. Quindi prendete una bella agenda e segnate tutti gli eventi che vi aspettano!

Tutte le informazioni qui: Estate Romana 2022, il programma e gli eventi da Giugno a Novembre

Concerti Rock in Roma

Continua uno dei festival più amati dalla Capitale. Tra i tantissimi ospiti di quest’estate, domani 18 Giugno, arriverà Gemitaiz. Il fuori classe di Roma che ha decisamente fatto innamorare i ragazzi di tutte le età. Classe ’88, di Roma, è pronto a far sognare tutti i suoi fan. L’evento si terrà all’Ippodromo Capannelle, in via Appia Nuova.

Rocco Hunt al Roma Summer Fest

Ancora concerti e questa volta, quello di Rocco Hunt! Finalmente, dopo due anni, è tornato con il quinto disco “Rivoluzione”. Il rapper di Napoli che fa impazzire i più piccoli e i più grandi, sarà al Roma Summer Fest – all’Auditorium Parco della Musica – domani 18 Giugno.

La Casa del Jazz: Giovanni Guidi e Furio Di Castri

Sabato 18 Giugno saremo immersi nel mondo del jazz grazie a Giovanni Guidi e il suo spettacolo “Cento comizi d’amore”. A farci sognare sarà anche l’omaggio a Mingus di Furio Di Castri, uno dei più grandi contrabbassisti contemporanei.

Leggi anche: Estate romana 2022: tutti i concerti del Parco e il programma completo

Degustazioni di pesce al Circo Massimo

Ovviamente, non possono mancare gli eventi dedicati al Cibo. E questa volta si sono davvero superati. Al mercato di Campagna Amica del Circo Massimo in via di San Teodoro 74, ci sarà la possibilità di poter degustare, gratis, tantissimi piatti della tradizione romana.

Sagra degli Arrosticini

Continuando, a Castelnuovo di Porto, ci sarà la sagra degli Arrosticini. Imperdibile e un’esperienza sicuramente indimenticabile. L’evento inizierà stasera Venerdì 17 Giugno e domani Sabato 18 Giugno alle 19.

Leggi anche: Anzio Street Food dal 16 al 19 giugno