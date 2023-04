Elezioni Pomezia, il manifesto generazionale degli studenti: “Ecco cosa chiediamo al Sindaco che verrà”

La Rete degli Studenti di Pomezia si prepara in vista del prossimo appuntamento con le urne. Preparativi per arrivare pronti alle prossime elezioni amministrative di Pomezia che si terranno il 14 e il 15 maggio. la Rete degli Studenti ha stilato un documento contenente le richieste generazionali per la città.

Il documento con le richieste dei giovani studenti

La loro richiesta è volta ai candidati e alle candidate di questa tornata elettorale, che firmando le proposte si impegneranno, una volta eletti, a portarle avanti. E il documento verrà presentato ai candidati e alle candidate, alle cittadine e ai cittadini il prossimo 29 aprile alle 15.30, in Via Ugo la Malfa 42 sottoscala I. Infatti dopo essersi riuniti per parlare dei problemi riguardanti la città e dopo aver raccolto necessità e criticità attraverso un sondaggio diffuso tra gli studenti, è stata chiara la necessità di portare avanti le proposte dei giovani per Pomezia: Istruzione, spazi, trasporti, ambiente, salute mentale sono i macro temi su cui si incentra il documento.

Come nasce il manifesto generazionale degli studenti

“Abbiamo deciso di scrivere e presentare questo documento perché le istituzioni finora si sono dimostrate ancora troppo immobili sui temi della nostra generazione – dichiara Eleonora Mazzuca, coordinatrice della Rete degli Studenti Medi di Pomezia -. Questo manifesto raccoglie in realtà anni di confronto. A partire dalla vastissima popolazione studentesca, abbiamo racchiuso le necessità di noi giovani in questo documento. Vogliamo infatti invitare tutte le candidate e tutti i candidati che vogliano ascoltarci e sostenere le nostre proposte, dalla scuola all’ambiente, alla salute mentale, ai trasporti e soprattutto agli spazi per giovani attualmente assenti. Quello che vogliamo è che chi sottoscriverà le nostre proposte, in caso di elezione e non, le prenda come un impegno e instauri un confronto costante con associazioni e studenti del territorio, per far sì che Pomezia si la città che ci meritiamo”.