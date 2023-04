Elezioni Pomezia 2023: tutte le liste e i candidati consiglieri

Elezioni Pomezia 2023, ormai ci siamo. Dopo che le coalizioni e le singole liste hanno deciso quali sono i loro candidati sindaci, ecco che sono stati resi noti anche i componenti delle liste che li supportano. Ricordiamo che si andrà al voto il 14 e il 15 maggio, con eventuale ballottaggio dopo due settimane, quindi il 28 e il 29 maggio. I candidati per la poltrona di Primo Cittadino di Pomezia sono 5, tre donne e due uomini.

Per la coalizione di centrodestra abbiamo Veronica Felici, assessore dimissionario alle finanze del Comune di Ardea ed ex coordinatrice di Fratelli d’Italia a Pomezia. Per il centrosinistra, invece, Eleonora Napolitano, ex segretaria PD. Stefania Padula, già Presidente del Consiglio Comunale dell’ultima Amministrazione Zuccalà, è la candidata per il Movimento 5 Stelle. Due gli uomini: Giacomo Castro, già Presidente di Latium Vetus, a rappresentare la lista Valore Civico, e il professor Antonio Di Lisa, già candidato alle elezioni del 2013, a rappresentare Sinistra Italiana.

Candidati elezioni Comunali Pomezia 2023, le liste e i consiglieri

Ecco l’elenco dei candidati che si affronteranno in questa tornata elettorale. Vedremo sia chi sono a sfidarsi per la poltrona di Sindaco di Pomezia che i candidati consiglieri. Di seguito i nomi e le liste annunciati ufficialmente che concorreranno alle elezioni comunali di Pomezia.

Centrodestra unito alle Amministrative di Pomezia 2023, Veronica Felici candidata a Sindaco

Il centrodestra ha scelto di andare alle elezioni unito, decidendo di farsi rappresentare da Veronica Felici. Queste le liste che sostengono la sua candidatura:

Fratelli d’Italia

Forza Italia

Lega

Udc

REA – Rivoluzione Ecologista Animalista

Lista Felici Sindaco

I candidati consiglieri del centrodestra

Fratelli d’Italia

Elisa Arzente

Barbara Conte detta Barbara

Michele Conte

Giuseppe Cimadon

Claudio De Lucia

Alessandra Duma

Romano Errico detto Romanino

Giovanni Fioravanti

Francesco Falco

Anna Giugliano

Giada Bardi

Cinzia Marinelli

Rosalia Mercogliano

Mario Pinna

Saverio Pagliuso

Sandro Paloni

Maria Rotonda Russo

Paolo Ruffini detto Lino detto Ruff

Roberta Ruggeri

Marzia Tosoni

Valerio Saccomanno

Roberto Vettraino detto Prof

Jessica Valle

Nico Zara

Forza Italia

Raimondo Piselli

Francesco Lamanna

Domenico Rocco

Valentina Sartori

Luca Ponzi

Claudio Mazza

Aurora Malica

Alessandro Bruni

Daniele Terenzi

Massimo Serretiello

Candida Esposito

Paola Mansi

Erminia Di Fonso

Alberto Altamura

Vincenzo Resta

Pino Falvelli

Sabrina Gregori

Lega

Giuseppe Altese detto Peppe

Francesca Bologna

Cristian Campana

Emanuela Carosi

Donato Ciprani

Velia D’Oronzo

Giuseppe De Luca detto Pino

Maria Dimasi

Marco Fusco

Rocco Guido

Andrea Loy

Alfonso Masciave’

Assunta Melchiorre

Francesca Miniaci

Aristide Montanera

Paolo Nazzaro

Antonietta Rinaldi detta Etta

Stefania Rufini detta Ruffini

Vanessa Salvioni

Fabrizio Salvitti detto Salvini

Valerio Santucci

Omero Schiumarini detto Omero

Amir Siddique

Consuelo Terranova

UDC

Jessica Carla Fedele detta Jessi

Antonio Panaccione

Silvano Toppi detto Luciano

Filippo Walter Fedele detto Titti

Gianluca D’Onofrio

Alessia Diamanti

Eva Valentini

Ciro Vitolo

Leonello Laurenzi

Gessica Melis

Micaela Micheli

Matteo Iacobini

Melissa Calzolai

Gennaro Capone

Rossana Ergenton

Daniela Leopardi

Maurizio Leggi

Valeria Formilli

Matteo Giampa

Lista Felici Sindaco

Debora Anastasio

Marino Anzemi

Salvatore Arcella

Alessio Bertuccini

Laura Busti

Marco Crecco detto Grecco

Pierpaolo Cantone

Alfio Domenico Di Carlo

Antonio Di Cristoforo

Genny D’Andrea

Giorgio Di Lorenzo

Roberta Fracca

Emilia Gilberti

Adino Giorgi

Rosita Nicoletti

Bruno Paolini

Marco Polidori

Mara Pellegrini

Maria Luisi Sepe

Salvatore Raponi detto Max

Rivoluzione Animalista

Daniele Morbiducci

Giuliani Alizia

Stefano D’Amore

Andreina Cuomo

Andrea Mandaglio

Grazia Paulicelli

Davide Cordamo

Francesco Pivetta

Loredana Marchione

Patrizio Manni

Simona Decani

Filomena Rota

Guido Iacoponi

Jolanta Dabrowska Maciorzata

Roberto Longo

Claudio Nicosia

Dora Pantusa

Elena Galeone

Eleonora Napolitano del Partito Democratico candidata a Sindaco alle Comunali di Pomezia 2023

La candidata ufficiale del centrosinistra alla fine sarà Eleonora Napolitano, già segretaria del PD di Pomezia. La scelta è ricaduta su di lei dopo la rottura delle trattative con il M5S. Insieme ai dem ci saranno tutta una serie di liste a formare la coalizione delle forze progressiste.

Partito Democratico

Partito Socialista Italiano

Pomezia in Testa

Pomezia sul serio

I candidati consiglieri del centrosinistra

Partito Democratico:

Enrico Mangano

Ivano Capodimonti

Salvatore Russo

Valentina Fazio

Martina Battistelli

Claudio Armenia

Lorenzo Barabba

Alessandra Caponi

Alessio Caporaletti

Rosaria Del Buono

Martina Dell’Unto

Giorgio Di Micco

Malgorzata Monika Drela

Andrea Esposito

Francesca Fortezza

Alessandro Jannelli

Marianna Lunardini

Federica Nati

Elena Opariuc

Paolo Zanin

Imperia Zottola

Alessandro Bartoli

Deborah D’Auria

Federico Ripa

Partito Socialista Italiano

Romina Parrucci

Maura Giovanbattista (detto Nanni)

Laura Berni

Sergio Busti

Tea Flore

Alfredo De Cristofaro

Assunta Maria De Sena

Paolo Fiorentini

Claudia Galli

Valter Frisicaro

Paola Leggi

Arnaldo Leone

Giorgia Migliori

Alfredo Nunziata

Francesca Nardi

Roberto Robotti

Giuseppe Zanni

Pomezia in testa

Tina Muzi

Angelo D’Avino

Sara Morales Castro

Giuseppe Palmieri detto “Peppone”

Stefania Pipino

Davide Nasso

Michele Cilione

Annalisa Di Stefano

Sandro Barchiesi

Massimo Massimi

Giuseppe Martinelli

Angela Ferrara

Diego Lucarini

Luisella Balestrucci

Fiorella Zitola

Roberto Salvucci

Pomezia sul serio

Castellucci Massimo

Palumbo Claudia

Borgo Caratti Mario

Nardi Laura

De Paro Flavio

Clazzer Laura

Valeri Gianluca

Buratti Andrea

Saullo Matteo

Cannarsa Carmela

Caprita Mattia

De Lucia Priscilla

Pascucci Valentino

Chessa Pamela

Stuppia Giuseppe

Della Rovere Gioia

Comunali Pomezia, il candidato del Movimento 5 Stelle

Il M5S ha scelto come suo candidato Stefania Padula, già Presidente del Consiglio Comunale dell’ultima Amministrazione Zuccalà e molto conosciuta nel settore dello sport in città. Dopo la rottura con il PD, i grillini hanno scelto di correre da soli.

Daniele Bischetti

Isabella Cavezza

Marcella Conte

Alessandro Corruccini

Jocelyn De La Cruz Castillo

Dario Di Berto Mancini

Maurizio Di Luzio

Domenico Donvito

Andrea Iorio

Laura Maceratesi

Renzo Mercanti

Francesco Milone

Luisa Navisse

Ida Nazzaro

Giovanni Oliva

Alberto Pierotti

Francesco Pierotti

Rachele Pizziconi

Alessio Ruggiero

Alessandro Serafini

Daniele Telesca

Alessia Tofanacchio

Massimiliano Villani

Dario Vitiello

Giacomo Castro – Valore Civico

Dal mondo dell’associazionismo il candidato per Valore Civico è Giacomo Castro, già Presidente di Latium Vetus protagonista in questi anni di tante battaglie a tutela del territorio.

Juana Angela Abregu

Viviana Amato

Valter Barbone

Monia Bartolucci

Maurizio Castellani

Gemma Chiacchio

Emanuele Cimadon

Valentina Codispoti

Gloria D’Amore

Alberto D’Arcangeli

Lilla Rosanna De Lorenzo

Nicola De Lucia

Marco De Zanni

Massimo Di Giulio

Silvia Donfrancesco

Raffaela Florio

Nicolino Fortugno

Denny Garofano

Oriana Liviani

Veronica detta Nika Loscrì

Maria Mirela Prunescu

Claudio Ruggieri

Salvatore Verde

Romina Zanlucchi

SI (Sinistra Italiana) con Di Lisa Sindaco

Antonio Di Lisa si presenta con Sinistra Italiana. Insegnante di Scienze al Liceo Classico e Scientifico “Blaise Pascal” di Pomezia da 6 anni, già docente di Matematica e Scienze nella Scuola Media Pestalozzi di Torvajanica, Di Lisa è anche un noto geologo. Ha un passato di tutto rispetto nella politica di Pomezia, dove risiede dal 1995.