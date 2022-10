Enzo Salvi disperato sui social: ‘Hanno avvelenato Peggy, la mia cagnolina’

Un vero e proprio dramma per l’attore comico Enzo Salvi, che in questi ultimi giorni sta assistendo all’agonia della sua piccola cagnolina Peggy.

Il dramma di Enzo Salvi: la sua cagnolina tra la vita e la morte

Sui social, sono stati giorni di forte apprensione anche per il sui fans: il comico ha raccontato ai follower di una tragedia che ha coinvolto la sua amica a quattro zampe che fa nome Peggy. I fans la conoscono molto bene, perché il comico l’ha resa protagonista di molti suoi scatti su Instagram, assieme al suo secondo cucciolo, anche lui spesso protagonista delle sue foto.

Da qualche giorno, Peggy, un simpatico labrador color champagne, si trova in bilico tra la vita e la morte perché pare sia stata avvelenata. In concomitanza di questo brutto avvenimento, il comico Enzo Salvi ha voluto rassicurare il suo pubblico circa le sue condizioni di salute.

Cosa è successo a Peggy

In una giornata come tante altre, Enzo Salvi stava portando a spasso il suo cane, come di consueto, per prendere una boccata d’aria e poter fare tutti i bisogno del caso. Nulla di nuovo, dunque, se non fosse stato per il rientro. Mentre tornavano verso casa, ecco che la sua Peggy ha iniziato a manifestare qualche malore facendo immediatamente allarmare il suo padrone. Immediato è stato il trasporto verso il veterinario che ha proceduto con la visita. In questi ultimi giorni Peggy ha lottato tra la vita e la morte.

Le parole di apprensione di Enzo Salvi su Instagram

Sull’avvenimento, l’attore comico ha detto: ”Amici miei oggi è il terzo giorno che la mia amata Peggy è ricoverata per avvelenamento. Sono tre giorni che sta lottando per non lasciarmi, affidata nelle mani del mio amico dottore Paolo Selleri. In contatto sempre con mio fratello Ignazio Pumilia, io prego che possa tornare a casa quanto prima da chi la ama. Perché non voglio nemmeno pensare a quello che potrebbe succedere” – si ascolta nel suo post-video sul profilo Instagram.

Poi, proprio nelle ultime ore, Salvi è tornato a commentare le sue condizioni di salute: ”Peggy è ancora ricoverata, ci sono state delle complicazioni, ma adesso è fuori pericolo. Spero di darvi domani una bella notizia”. Il comico, infine, ha concluso il suo messaggio ai fans così: ”Un bacio ai vostri pelosi che stanno facendo il tipo per LEI”.