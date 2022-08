Eur, tenta il colpo alle Poste: ma l’allarme gli fa un “selfie”

Aveva preso di mira il Centro di distribuzione Roma Eur in via Ferdinando Baldelli in zona San Paolo-Ostiense, nel quale c’è la lavorazione della corrispondenza e dei pacchi di Poste Italiane. Intendeva mettere a segno un colpo, ma non aveva fatto i conti con i sistemi di allarme antiintrusione.

Il secondo tentativo di furto in un mese

E’ la seconda volta in un mese che nel Centro distribuzione si registra un tentativo di furto. Il precedente il 12 agosto quando le Forze dell’ordine sono riuscite ad arrestare i due ladri.

Cosa è successo

Nella notte tra il 27 e il 28 ci hanno provato un’altra volta. Erano le 2 e 39 quando agli operatori della Situation Room di Roma, centro di sorveglianza competente per territorio, sono arrivate le immagini delle telecamere a circuito chiuso che immortalavano una persona che cercava di sfondare la porta di ingresso del CD dell’Eur.

La richiesta di aiuto alle Forze dell’ordine è stata tempestiva e altrettanto celere l’intervento della Polizia che accorsa ha messo in fuga il malvivente.