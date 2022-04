Latina, fermato il rapinatore dell’internet point: avrebbe rubato anche due carte di credito

Una Pasquetta “alternativa” per il ragazzo che avrebbe distrutto la vetrata di un “internet point” di Latina e rubato dalla cassa circa 6000 euro. Le analisi particolarmente attente fatte dalla polizia ai video delle telecamere sono state fondamentali per capire l’identità del ragazzo. Il presunto vandalo ora si trova in stato di fermo gravemente indiziato dei delitti di furto aggravato e ricettazione.

Il furto all’internet point di Latina

Durante la pausa pranzo un uomo ha completamente infranto la vetrata di un “internet point” del centro per rubare 6000 euro custoditi in cassa. Gli agenti della polizia durante il sopralluogo hanno acquisito le immagini di videosorveglianza dell’attività grazie alle quali hanno memorizzato alcuni particolari salienti per cercare di identificare l’autore del furto.

Il giorno seguente una volante è riuscita a individuare e a fermare un ragazzo che si considera il presunto autore del furto. Fermarlo non è stato semplice perché ha prontamente tentato la fuga.

Il presunto colpevole aveva due carte di credito rubate

Una volta fermato, la polizia si è potuta accorgere che il ragazzo, classe ’95 di origini straniere, aveva due carte di credito intestate a due diversi utilizzatori. Non una semplice coincidenza, perché i proprietari sarebbero due persone che nei giorni precedenti sono state vittime di un furto all’interno delle proprie auto ferme in sosta.

“L’uomo è stato sottoposto a fermo di iniziativa e tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato la misura”.