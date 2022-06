Fiumicino, due grossi incendi dolosi in contemporanea. Il sindaco: ‘Mi appello ai cittadini, siate responsabili’

Piromani in azione a Fiumicino, dove questa sera due incendi stanno devastando due diverse aree. A darne comunicazione è il sindaco, Esterino Montino. “Sono in corso, in questo momento, due incendi di grosse dimensioni: uno a Torre del Pagliaccetto, a Torrimpietra, l’altro lungo il canale di bonifica di Isola Sacra, nei pressi della Asl”, ha dichiarato il Primo cittadino.

Le operazioni di spegnimento

“In entrambe le situazioni sono all’opera i volontari della nostra Protezione Civile e a Isola Sacra ci sono anche i Vigili del Fuoco – spiega il sindaco – La Polizia Locale è impegnata nella gestione della viabilità perché il fumo ha invaso le strade e si rischiano incidenti. Il forte vento di queste ore, inoltre, non facilita gli interventi e, anzi, aiuta le fiamme a propagarsi. Al momento non sono state evacuate abitazioni”.

Leggi anche: Fiumicino, al via dal 18 giugno il piano estivo di raccolta rifiuti: 7 nuove postazioni mobili

“Serve responsabilità per evitare il disastro”

“Ringrazio la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per il preziosissimo lavoro che stanno svolgendo sul territorio – prosegue Montino -. E rivolgo un appello alla responsabilità: in questi giorni si stanno registrando tanti, troppi incendi, spesso dolosi come dimostra l’arresto fatto ieri dai Carabinieri di Torrimpietra che ringrazio nuovamente”.

“Appiccare il fuoco è un gesto irresponsabile e da incoscienti – conclude il sindaco – che mette a repentaglio non solo campi, alberi e colture di ogni genere, ma anche gli animali e le persone. Non fatelo! Rischiamo che i danni siano irreparabili e tragici! Inoltre mi rivolgo ai proprietari di campi, giardini e aree all’aperto affinché tengano il terreno pulito da sterpaglie facilmente infiammabili e che possono favorire il propagarsi delle fiamme”.

Solo ieri i carabinieri avevano arrestato un uomo colto sul fatto mentre appiccava il fuoco in un campo. Riconosciuto come piromane seriale, l’uomo, un 43enne del posto, era stato arrestato.