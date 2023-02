Formia piange Alfredo Purificato: il noto dottore aveva 58 anni

Formia. Lutto per la cittadina del sud pontino a causa della morte del noto dottore Alfredo Purificato. L’uomo aveva 58 anni ed era molto conosciuto ed apprezzato in città. Secondo quanto si apprende, a risultare fatale per l’uomo un infarto che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Alfredo proveniva da una famiglia di medici. Suo padre, Luigi, era specializzato in medicina sportiva. Momenti delicati e difficili quelli che sta vivendo in questo momento la famiglia ma la solidarietà – che viaggia soprattutto sui social – da parte di coloro che lo conoscevo e gli volevano bene non sta tardando ad arrivare. Numerosi, infatti, i messaggi di cordoglio e vicinanza che si stanno avvicendando sui social e testimoniano come Alfredo fosse benvoluto da tutti.

Il cordoglio della SSD Insieme Formia

Parole sentite di vicinanza ed effetto quelle che arrivano dalla società calcistica SSD Insieme Formia: ‘L’Insieme Formia si stringe al dolore della famiglia Purificato ed esprime le più sentite condoglianze per la sconvolgente e prematura scomparsa dell dott. Alfredo Purificato. Figlio d’arte, medico attento e scrupoloso, fondamentale punto di riferimento per tantissimi assistiti. Marito e padre dolcissimo. Medico sociale e grande tifoso del Formia, sportivo generoso e gentile, come il suo nobile animo. Amico Vero. La città di Formia perde un professionista e uomo eccezionale. Ciao Alfredo, ci mancherai’.

I funerali

Una morte improvvisa quella del professionista Alfredo Purificato che ha scosso l’intera comunità. L’ultimo saluto al medico si terrà domani, venerdì 10 febbraio, alle ore 10 presso la chiesa di Formia Santi Lorenzo e Giovanni Battista.