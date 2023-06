Formula E a Roma: tutti i dettagli del circuito E-Prix all’Eur

L’Eur si prepara a ospitare la tappa romana di uno dei campionati più importanti della stagione, previsto nel weekend del 15 e 16 luglio. Tutto è pronto a pochi giorni dall’evento. Il 24 giugno sono iniziati infatti i lavori di allestimento del circuito della Formula E che attraversa il IX Municipio e i territori limitrofi. Gli interventi avranno luogo principalmente di notte (dalle ore 20:30 alle 05:30) e si concluderanno il 13 luglio.

Sono previste ripercussioni sulla viabilità locale, in particolare in viale Europa e sotto la Basilica di San Pietro Paolo, motivo per cui è importante informarsi per tempo, per poter vivere con il giusto entusiasmo lo spettacolo che calamiterà migliaia di persone all’Eur.

Modifiche alla viabilità prima della gara

Dal 26 giugno: gli interventi vieteranno la circolazione dei veicoli dalle 20:30 alle 05:30 in Piazzale dell’Industria e da Piazza Marconi direzione Ostia.

gli interventi vieteranno la circolazione dei veicoli dalle 20:30 alle 05:30 in Piazzale dell’Industria e da Piazza Marconi direzione Ostia. Dal 2 luglio: circolazione inagibile in via della Letteratura, con chiusura parziale di Piazzale delle Nazioni Unite in direzione centro.

circolazione inagibile in via della Letteratura, con chiusura parziale di Piazzale delle Nazioni Unite in direzione centro. Dal 6 luglio: circolazione vietata in Piazzale dell’Agricoltura.

circolazione vietata in Piazzale dell’Agricoltura. Dall’8 luglio: circolazione vietata da Piazza Luigi Sturzo.

circolazione vietata da Piazza Luigi Sturzo. Dal 10 luglio: traffico bloccato invece in via Ciro il Grande.

Divieti di sosta prima della gara

Da sabato 24 giugno: non sarà possibile parcheggiare in Piazzale S.Domingo, Piazzale dell’Industria (parcheggio grande), via della Pittura e da oggi (lunedì 26 giugno) nemmeno in Piazza Marconi, viale dell’Arte e via della Civiltà Romana angolo con via Stendhal nella fascia oraria 20:30-5:30.

non sarà possibile parcheggiare in Piazzale S.Domingo, Piazzale dell’Industria (parcheggio grande), via della Pittura e da oggi (lunedì 26 giugno) nemmeno in Piazza Marconi, viale dell’Arte e via della Civiltà Romana angolo con via Stendhal nella fascia oraria 20:30-5:30. Dal 30 giugno: divieti di sosta in via della Letteratura (dal civico 24), Piazza Kennedy (lato via della Pittura).

divieti di sosta in via della Letteratura (dal civico 24), Piazza Kennedy (lato via della Pittura). Da domenica 2 luglio: divieto di parcheggio in Piazzale delle Nazioni Unite, Viale del Tre Fontane e nei giorni successivi in viale della Musica (angolo via dell’Arte dal 3 luglio), Piazzale Barcellona e via Romolo Murri (dal 4 luglio).

divieto di parcheggio in Piazzale delle Nazioni Unite, Viale del Tre Fontane e nei giorni successivi in viale della Musica (angolo via dell’Arte dal 3 luglio), Piazzale Barcellona e via Romolo Murri (dal 4 luglio). Dal 6 luglio: divieti anche in via Umberto Tupini, viale Pasteur, Piazza Ferrucci Parri e Piazzale dell’Agricoltura.

divieti anche in via Umberto Tupini, viale Pasteur, Piazza Ferrucci Parri e Piazzale dell’Agricoltura. Dall’8 luglio: nessuna sosta in orario notturno per i cittadini in Piazza Sturzo e Quadrato della Concordia.

nessuna sosta in orario notturno per i cittadini in Piazza Sturzo e Quadrato della Concordia. Dall’11 luglio: limitazioni di parcheggio in via Ciro il Grande, tutta via della Civiltà Romana e dal 12 anche via della Civiltà del Lavoro.

Divieti e limitazioni alla circolazione nelle giornate di gara

Da giovedì 13 luglio fino alle 05:30 di lunedì 17 luglio: circolazione vietata nell’anello verde (accesso pedonale garantito a tutti) che va da viale del pattinaggio a viale Asia e chiusura della Cristoforo Colombo. Traffico deviato invece per quanto riguarda direzione Grande Raccordo Anulare e Centro. Nel primo caso si potrà svoltare in via Laurentina o pure proseguire verso il viadotto della Magliana/Viale Egeo; nell’altro caso deviazioni a partire da piazzale Venticinque Marzo su viale Oceano Atlantico/via Laurentina.

circolazione vietata nell’anello verde (accesso pedonale garantito a tutti) che va da viale del pattinaggio a viale Asia e chiusura della Cristoforo Colombo. Traffico deviato invece per quanto riguarda direzione Grande Raccordo Anulare e Centro. Nel primo caso si potrà svoltare in via Laurentina o pure proseguire verso il viadotto della Magliana/Viale Egeo; nell’altro caso deviazioni a partire da piazzale Venticinque Marzo su viale Oceano Atlantico/via Laurentina. Da venerdì 14 luglio a domenica 16 luglio: sarà consentito l’accesso pedonale con limitazioni nell’anello blu dalle ore 20:00 di venerdì 14 luglio alle 20:00 di domenica 16 luglio solo ai possessori del titolo di accesso.

Programma completo

La tappa romana è tra le più attese del campionato per il calore con il quale il pubblico è capace di accogliere la kermesse sportiva. Due sono le tappe capitoline previste nelle 18 gare previste, svolte in 13 città differenti. Sensazionale in questo campionato non solo è previsto il debutto delle Gen3, le auto di terza generazione, ma anche l’arrivo di due team nuovi: McLaren e Maserati.