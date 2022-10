Gattino scivola nella condotta di ventilazione, Vigili del Fuoco lo salvano abbattendo una parete

Per salvare un gattino, le persone di buon cuore sarebbero pronte a tutto. La storia di questo piccolo gatto di Rieti ne è la prova tangibile, dopo essere scivolato in una condotta di ventilazione, probabilmente per gattonare al fine di conoscere l’ambiente o semplicemente combinare qualche simpatico danno all’interno della propria casa. A portarlo in salvo, il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati ad abbattere una parete pur di salvare l’animaletto.

L’incidente al gattino

Il gatto, probabilmente aggirandosi per casa, era prima scivolato in una condotta di ventilazione, poi conseguentemente incastrandosi nel fondo della tubazione. I padroni dell’animale, residenti nel paesino di Poggio Moiano, hanno allertato subito i Vigili del Fuoco. Qui i pompieri si sono resi conto del pasticcio messo in piedi dall’animale, tanto da definire il salvataggio come complesso e articolato per i numerosi interventi richiesti per estrarlo.

Anzitutto, per salvare il felino è stato necessario individuarne la posizione, ispezionando tutti i vari locali e le abitazioni della palazzina, in modo da capire la porzione di edificio in corrispondenza della canalizzazione dov’era presente il quattro zampe. Una volta accertato il punto dove si trovava bloccato il gatto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla spicconatura dell’intonaco e successiva e la demolizione della parte superiore di una parete situata in un vano magazzino.

Questo, è stato necessario per aprire un varco largo a sufficienza, così da consentire il raggiungimento dell’estremità del cunicolo di ventilazione. Una volta rimosso il filtro di ventilazione della palazzina, è stato finalmente liberato il gattino. Preso dalle mani di un Vigile del Fuoco, il gatto è risultato provato per il tanto tempo passato in quell’ambiente stretto, ma in ottima salute. Un sospiro di sollievo per i proprietari del micetto, che fortunatamente, anche grazie alla bravura dei Vigili del Fuoco intervenuti, possono scrivere un lieto fine a questa particolare storia.