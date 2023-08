Geloso della moglie, scatta la vendetta contro il rivale: prende la benzina e gli dà fuoco alla macchina

La Polizia di Stato – Questura di Latina giovedì 27 luglio 2023 è intervenuta a Fondi, nei pressi del M.O.F. (Mercato OrtoFrutticolo) a seguito di segnalazione di incendio di un’autovettura. Sul posto i Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme di un’autovettura, rimasta gravemente danneggiata nella parte anteriore. Non è stato facile per i pompieri spegnere il fuoco.

Fondi, con il volto mascherato dà fuoco all’automobile del rivale: denunciato

I poliziotti del Commissariato di Fondi hanno potuto accertare che poco prima un uomo, con il volto coperto da una mascherina facciale tipo FFP2 e con indosso una tuta da lavoro bianca, aveva cosparso il cofano della macchina con del liquido infiammabile e aveva appiccato il fuoco. L’autore del gesto si era quindi dileguato facendo perdere le proprie tracce. Sulla scorta delle informazioni assunte sul posto e dalla visione delle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza, è stato possibile risalire alla macchina utilizzata dallo stesso per la fuga. Il proprietario della macchina, successivamente rintracciato, ha ammesso le proprie responsabilità e ha attribuito le origini del gesto a motivi di natura sentimentale determinati dalla gelosia nei confronti della moglie. L’uomo è stato denunciato per il reato di incendio doloso.

Raptus di gelosia a Viterbo, vede la ex con un allievo maresciallo: lo massacra di botte e lo rapina

È stato pestato e rapinato e tutto per una questione di gelosia. Un allievo maresciallo dei carabinieri è stato vittima di una brutta disavventura pochi giorni fa. Una serata in discoteca si è trasformata in un incubo con tanto di aggressione che gli è costatala frattura del naso e due denti rotti e anche la sottrazione del cellulare e del portafogli. Ma i due autori del pestaggio sono stati arrestati dagli uomini della Mobile di Viterbo. I due 19enni di Marziana, che gli inquirenti al termine delle indagini, hanno ritenuto gli autori dell’agguato sono stati ristretti ai domiciliari con provvedimento a firma del giudice per le indagini preliminari.