GF Vip: Denis Dosio ed Emy Buono in ospedale in Thailandia dopo il morso di una scimmia

Denis Dosio, ex concorrente del Gf Vip, era partito con la fidanzata Emy Buono per la Thailandia. Una vacanza che sembrava andare per il meglio almeno fino a quando Emy si è avvicinata a una scimmia per farle una foto e l’animale le ha morso il braccio.

Emy soccorsa dopo il morso di una scimmia

La ragazza oltre a essere stata soccorsa e medicata è stata sottoposta a vaccino antitetanico, al quale ne seguirà una seconda dose e una cura specifica da seguire.

Demis e Emy ricoverati in ospedale

Emy Buono ha poi scritto sul suo profilo Instagram: “Scusate se prenderemo qualche ora di assenza. Qui è mattina e io e Denis siamo in ospedale. Febbre alta entrambi dopo essere stati a contatto con le scimmie. Stiamo capendo se è una semplice influenza. Abbiamo paura”.