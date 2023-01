Gioco d’azzardo nel Lazio: regole stringenti per le sale slot

La lotta al gioco d’azzardo è costante. E proprio da oggi 13 gennaio 2023 entrano in vigore novità in merito al gioco. Si tratta di misure che vogliono tendere a limitare il più possibile la diffusione della ludopatia e consistono nella riduzione della frequenza delle singole giocate a non meno di una giocata ogni trenta secondi, la separazione dello spazio dedicato agli apparecchi che vengono indicati nell’articolo 110, una pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di gioco, ogni trenta minuti; viene interdetto, inoltre il gioco a coloro che sono in stato di ubriachezza.

La violazione delle nuove disposizioni prevede multe salate

Le misure sono evidentemente stringenti e, tra le altre cose fanno divieto dell’installazione di apparecchiature di gioco all’interno di istituti scolastici. Proprio in quanto rigorose le norme previste prevedono anche sanzioni salate. Nel caso in cui vengano violate le nuove disposizioni imposte è prevista, infatti, una multa che va dai 5mila ai 15mila euro. Nel caso in cui le violazioni vengano registrate ripetutamente sarà possibile anche disporre la chiusura dell’esercizio. È previsto inoltre che le sanzioni comminate debbano essere corrisposte ai Comuni che dovranno utilizzarne il 50 per cento per campagne di informazione e sensibilizzazione contro la dipendenza del gioco d’azzardo.

Il gioco d’azzardo e la dipendenza patologica

Gli esperti parlando di gioco d’azzardo qualificano il giocatore patologico come colui che mette in atto una serie di comportamenti che non gli consentono di controllare l’impulso del gioco che diventa un meccanismo di piacere e gratificazione. In diversi casi giocare somme di denaro sempre crescente porta ad avere forti emozioni e, altre volte, nasce dalla volontà di recuperare quanto si è perso. Un problema diffuso cresciuto notevolmente soprattutto da quando è finita l’emergenza da Covid. Il desiderio di arginare questo fenomeno è grande, anche se difficile e per questo motivo sono state emanate nuove misure atte a controllare la dipendenza dal gioco mediante il controllo delle sale scommesse.