Gran Galà della Moda 2023 a Ostia: ecco quando e strade chiuse

Ci siamo, una manciata di giorni appena ed ecco che il Gran Galà della Moda è pronto a partire. L’evento avrà luogo ad Ostia il prossimo 17 giugno, una giornata di festa e spettacolo che sarà altresì caratterizzata da alcune modifiche alla viabilità, così da consentire lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza. Ma quali collezioni sfileranno e come cambierà la viabilità?

Al via il Grand Galà della moda 2023

Arrivata alla sua ventunesima edizione, il Gran Galà della Moda è in procinto di partire. Sabato 17 giugno Ostia Lido sarà pronta ad accogliere i cittadini in un’atmosfera unica, festosa e di spettacolo, regalando loro un momento di gioia e relax. Tuttavia, proprio in occasione dell’evento, le modifiche alla viabilità così come chiusure e deviazioni non mancheranno. Ma quali sono le strade interessate dai suddetti cambiamenti? Iniziamo subito col dire che sabato prossimo sarà chiuso al traffico corso Regina Maria Pia, nel tratto compreso tra via Vincenzo Vannutelli e via Angelo Celli e ancora, tra piazza Regina Pacis e via dei Navicellari. A causa del divieto di transito verranno deviate da inizio a fine servizio le linee Atac 06 e lo 062 (maggiori dettagli in merito sono consultabili cliccando QUI).

L’evento e le collezioni

Già a partire dallo scorso anno la scalinata della chiesa di Santa Maria Regina Pacis era tornata ad allietare le serate estive dei cittadini dopo lo stop obbligato a causa dell’emergenza sanitaria. Quello che sta per prendere il via rappresenta un tradizionale appuntamento dell’agenda della cittadina lidense. Spettacoli, sfilate, musica, coreografie, luci, invitati di onore, insomma ce ne sarà davvero per tutti i gusti e il divertimento, all’insegna della musica e dell’allegria è garantito. L’evento è ideato e condotto da Carlo Senes e anche quest’anno le novità e le sorprese per gli spettatori non mancheranno. In particolare, lungo la scalinata illuminata per l’occasione ad hoc grazie agli effetti speciali, sfileranno gli abiti di Guglielmo Mariotto collezione 2023, di Gai Mattiolo collezione da sera, Armani Kids e la linea di costumi da bagno della Triumph.