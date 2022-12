Greta Menchi, la youtuber è stata aggredita da un cane: ”Aveva denti come bisturi”

La nota youtuber Greta Menchi è stata aggredita da un cane: ora ha il volto tumefatto, labbra gonfie e diversi cerotti intorno al naso. In queste condizioni ha deciso di apparire sui social, ancora visibilmente sotto shock per l’accaduto. Un cane l’ha aggredita nelle ultime ore in modo violento, all’improvviso. Proprio nelle sue storie Instagram viene raccontata la terribile vicenda che l’ha coinvolta.

Roma: noto youtuber evade il fisco per oltre un milione di euro

Il racconto dell’aggressione di Greta Menchi

“Ieri sera mi ha morso un cane, non vi so dire che razza di cane fosse sappiate solo che ha dei denti che sono dei bisturi”. Menchi entra subito nel dettaglio: “In un secondo mi ha tagliato tutto qua” indicando la parte del naso coperta dai cerotti insanguinati. “Sono corsa al pronto soccorso perché non riuscivo a capire neanche il danno, sentivo solamente con la lingua che dietro era tutto aperto. Mi hanno suturato dentro, anche se di solito per le ferite di animali non si mettono i punti per il rischio di infezioni, invece a me li hanno messi dentro e stamattina mi hanno rimandato al Sant’Eugenio per parlare con un chirurgo plastico. Ora c’è da capire perché qua è tutto aperto e ora vediamo un attimo cosa mi dicono”.

Le sue condizioni ora

Ad ogni modo, la youtuber ha voluto anche tranquillizzare il suo pubblico: “Giusto per non far preoccupare le persone, è tutto ok, spero che non mi mettano altri punti perché fortunatamente non mi ha strappato la pelle. Nella sfortuna diciamo che è andata bene”. Un pericolo non da poco, e le immagini sono abbastanza eloquenti.