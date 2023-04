I Vip scelgono Ostia Antica per la domenica: al Casale Girasole Brignano con la famiglia, poi arrivano Adriana Volpe e Antonella Elia

La domenica ad Ostia Antica è tornata ad essere, nuovamente, uno dei metodo migliori per togliersi di dosso tutto lo stress della settimana. E non parliamo solamente di noi, normali cittadini, perché la regola è valida anche per i Vip, per i volti noti della televisione e dello spettacolo all’italiana. Dopo la Pasquetta di Ilary Blasi, ora anche l’attore e mattatore Enrico Brignano ha deciso di fare una capatina proprio ieri, domenica 16 aprile 2023, in compagnia di sua moglie Flora Canto. Dove sono stati? Ancora una volta al Casale dei Girasoli di via di Piana Bella.

Brignano e la famiglia al Casale Girasole

Una vera e propria sorpresa, insomma, per tutto lo staff del Casale Girasole di Ostia Antica durante la giornata di ieri, domenica 16 aprile 2023. Perché? A pranzo è arrivato proprio il comico romano Enrico Brignano, con la bella presenza di sua moglie, Flora Canto e dei due figlioletti. Da buon conoscitore delle abitudini domenicali dei romani, Enrico Brignano, ovviamente, aveva chiamato per prenotare il suo pranzo. Ovviamente, inutile sottolineare il grande entusiasmo provato da tutti dopo il loro arrivo all’interno del locale. Ad accogliere la coppi, c’erano tutti i membri del personale. La casa è sempre la casa, ed è stato un bel rientro nei territorio nostrani per Enrico Brignano, proprio lì a pochi chilometri da dov’è nato e cresciuto. Ricordiamo, infatti, che il comico 56enne è infatti originario della zona di Dragona, dove Antonino suo papà Tunisino ma di origini siciliane si era all’epoca trasferito con la moglie, che invece era originaria di Palombaro, in provincia di Chieti.

Arrivano Antonella Elia e Adriana Volpe

E quindi, ecco che la domenica non poteva essere più rilassante ed entusiasmante allo stesso tempo: al Casale Girasole Enrico Brignano ha voluto fermarsi per il pranzo, nel cuore di via di Piana Bella, in quella che tutti chiamano la fattoria delle caprette, per via della loro presenza, oltre a tanti gattini e qualche pony. Ma, a dire la verità, non sono stati gli unici ad optare per il posto tanto tranquillo e suggestivo. Durante la giornata ci sono stati anche altri due ospiti non da poco: Antonella Elia già cliente speciale di questo posto incantato e la bella Adriana Volpe. Per entrambe una bella serata, all’insegna del buon cibo e della musica.