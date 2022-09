Il giocatore della Roma Karsdorp ritrova il suo cane grazie all’Enpa: ‘Terry ora è casa’

Il giocatore della Roma Karsdorp aveva perso il cane Terry a Casal Palocco. Lo cercava disperatamente fino a quando non s’è imbattuto sulla pagina Facebook dell’Enpa di Roma che pubblica foto di animali smarriti a Roma.

L’Enpa pubblica un post con la foto di Terry

È stato grazie all’Enpa che il giocatore della Roma Rick Karsdorp e della moglie Astrid è tornato a casa. Con la foto del chow chow dell’Enpa. A trovare Terry è stato Nicola, lo ha visto in via Solone e si è rivolto all’associazione perché non poteva tenerlo. D’altro canto Nicola, quando ha trovato Terry, ha provato a chiamare il numero che aveva sulla medaglietta, ma risultava irraggiungibile

“Stiamo cercando il nostro cane Terry. Un Chow-Chow. Ha una medaglietta al collo con il numero di telefono. Zona: Casal Palocco. Vi preghiamo di contattarci subito. Grazie”. È stato l’appello pubblicato dalla moglie di Rick Karsdorp.

Il chow chow è potuto tornare a casa

Per fortuna, però si è trattato di una storia a lieto fine. Il chow chow è potuto tornare a casa. Anche se a tuttora resta strano come sia possibile che il cane sia uscito dal giardino di casa.

Al ricongiungimento di Terry alla sua famiglia è seguito un commento sul Corriere della Sera di Maurilia Amoroso dell’Empa Roma: Siamo felici che Terry sia potuto tornare a casa e che non abbia dovuto provare il trauma del canile”.