Il telefonino compie 50 anni: il 3 aprile la prima telefonata da un cellulare

Il telefonino, come lo si chiamava una volta – oggi il termine ha già un sapore antico, vetusto, anacronistico – ha compiuto oggi il suo 50esimo compleanno: mezzo secolo di vita in cui è successo di tutto, e le evoluzioni non sono di certo mancate. Velocità, rapidità, efficienza erano e sono oggi i suoi cardini, ma anche comunicazione e connessione in primis. Certo, ci sarebbe quasi da chiederselo: come facevamo prima? Impensabile oggi, 3 aprile 2023.

Il telefonino compie mezzo secolo di vita

Compie, dunque, mezzo secolo, 50 anni di età la prima telefonata da cellulare. Cinque decenni in cui si è fatta davvero la storia della tecnologia moderna, una vera e propria rivoluzione scientifica e digitale. In quel giorno del 3 aprile del 1973, l’ingegnere americano Martin Cooper, figlio di immigrati ucraini, da New York effettuava la prima telefonata a distanza tramite un cellulare portatile, di una certa molte, c’è da dirlo. Nulla a che vedere con i modelli extrasottili e compatti di oggi, ma già su intuivano le strade che lo straordinario mezzo di comunicazione avrebbe preso.

Com’era il cellulare dell’ingegner Cooper

Quello che l’ingegner Cooper aveva impiegato all’epoca era, agli occhi di un suo contemporaneo, ma anche nostri, un aggeggio molto strano: aveva un peso complessivo di circa 1,1 kg, misurava 22,86 centimetri per 4,44 centimetri e impiegava circa dieci ore per caricarsi. Un proto-telefono che però aveva già segnato un punto di non ritorno. La sua autonomia era, inoltre, di soli 30 minuti. Come tutti gli strumenti, all’inizio sono pacati, tardi e lenti. Ma poi si affinano, quasi a divorare lo stesso fruitore. In quella giornata storica, Cooper aveva preso il suo aggeggio, ed era sceso in strada. Dopo qualche metro percorso sulla Sixth Avenue di New York, era arrivato all’altezza dell’Hotel Hilton, davanti alla sede della Bell. Una passeggiata quasi equiparabile a quella compiuta sulla Luna, perché cambiò il corso della storia e della moderna società.