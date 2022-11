In viaggio sul suo scooter con la droga: 28enne in manette

Lo hanno visto andare in giro sul suo scooter, ma si trattava di un personaggio già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri stavano svolgendo un controllo di routine sulla circolazione stradale e hanno deciso di svolgere accertamenti anche sul conducente di quel motorino. Di fronte a un atteggiamento del giovane molto agitato e poco collaborativo i Carabinieri hanno deciso di procedere a una perquisizione personale. Si è trattato di ricerche hanno portato al rinvenimento di droga e, quindi, a far scattare le manette ai polsi dell’uomo in quanto gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tentativo di fuga e l’arresto

In manette è finito un uomo di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, fermato a bordo di uno scooter. Il suo atteggiamento nervoso ha fatto insospettire i Carabinieri della Stazione Tor de Cenci. Il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, durante le quali i militari hanno trovato 4 panetti di hashish del peso complessivo di circa 400 grammi, 8 grammi di marijuana e due coltelli a serramanico. Il giovane è stato condotto in caserma e successivamente il suo arresto è stato convalidato dopo il giudizio direttissimo presso il Tribunale di Roma.