Roma, a fuoco moto officina sulla Cassia: diversi mezzi distrutti

Fiamme nella notte a Roma sulla Via Cassia. Il rogo, per cause ancora in fase di accertamento, è divampato all’interno di un’officina per motoveicoli. Ingenti i danni considerando che alcuni motoveicoli sono andati completamente distrutti o danneggiati.

Nessun ferito nell’incendio all’officina moto sulla Cassia

L’incendio è scoppiato quando erano da poco passate le 21.30 di ieri sera, martedì 7 giugno 2022. Il locale, situato al civico 1.194, zona Giustiniana, è stato rapidamente avvolto dalle fiamme: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con l’ausilio di un’autoscala e di un’autobotte. Presenti anche i Carabinieri.

Foto di repertorio