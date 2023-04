Incidente Franco Ricciardi, salta il concerto di Roma: come sta e cosa è successo

Franco Ricciardi ha annullato il concerto in programma a Roma per un incidente. Il noto cantante partenopeo ha messo in standby la tappa all’Auditorium della Conciliazione a causa di un brutto incidente e sui social ha diffuso un video ufficiale dove si mostra con il volto rovinato.

Franco Ricciardi con il volto pieno di lividi: ha avuto un incidente

Un viso pieno di lividi e ferite, così il cantante Franco Ricciardi si è mostrato sui social, in un video in cui ha spiegato che ha avuto un incidente. “Ciao ragazzi, da come potete vedere ho fatto un piccolo incidente però tranquilli, va tutto bene. L’unica cosa è che l’evento che dovevo fare a Roma, all’Auditorium della Conciliazione è stato spostato a venerdì 21 aprile perché per dare il meglio, devo stare meglio. Grazie a tutti, ciao belli”. Con queste parole Ricciardi ha aggiornato i suoi fan sulla sua situazione.

Non ha spiegato, né è chiaro cosa sia successo, che tipo di incidente abbia avuto, ma sicuramente non è stato niente di leggero dato che è stato costretto a rinviare il concerto a Roma e non solo. Sotto il suo post tantissimi fan preoccupato hanno inviato messaggi di vicinanza chiedendo anche spiegazioni all’artista.

Mara Venier e il supporto sui social: “Franco, amore”

La prima a commentare tra i personaggi famosi è Mara Venier, che ha scritto: “Franco, amore” seguito da tanti cuori. Andrea Sannino, la voce che lo affianca nella sigla di Domenica In, ha scritto invece: “Sei un leone fratello, tranquillo“. La nuova edizione del programma della Venier infatti è stata lanciata con la colonna sonora di Franco Ricciardi e Andrea Sonnino.

“La vista più bella è Mara. Ragazzi è un sogno, veramente. Io che sono cresciuto con la Domenica In imitando con un cacciavite Mara Venier e adesso sono qui. Le abbiamo portato la sigla io e Franco e lei è impazzita. Siamo a casa sua, sono emozionato e voglio condividerlo con voi. Sognate sempre perché tutto si può realizzare, anche perché da un cacciavite poi ti ritrovi a cantare la sigla. Se c’è qualcosa che si avvicina al significato di felicità, oggi ho provato cosa è” aveva scritto Sannino.