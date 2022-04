Travolto in pieno ad un passaggio a livello: l’auto rimane incastrata

Un incidente stradale fortissimo, uno scontro devastante tra un treno e un’auto all’altezza di un passaggio a livello. L’auto è letteralmente ridotta ad una carcassa di lamiere, data l’irruenza dell’impatto, ma per fortuna il conducente è rimasto solamente ferito, e nemmeno in modo grave.

Impatto auto-treno ad un passaggio a livello

L’impatto è avvenuto proprio nell’ultima ora, intorno alle 18.30 circa, quando la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma ha inviato la Squadra Operativa 5/A di Montelibretti, l’autogrù e il Carro Fiamma, in Via Dei Villini a Morlupo in prossimità del passaggio a livello, per un’incidente stradale tra un’autovettura e un treno.

Leggi anche: Roma, tragedia alla stazione: 23enne si accascia e muore a bordo del treno

Le condizioni del conducente e la viabilità

La circolazione ferroviaria della linea Roma-Viterbo è al momento sospesa per permettere le operazioni di messa in sicurezza dell’area interessata. Il conducente dell’autovettura, come anticipato, è rimasto lievemente ferito dopo il violento impatto, ma ora è stato assicurato alle cure del 118. Non risultano altre persone coinvolte nell’incidente. Si lavora senza sosta per mettere nuovamente in sesto il passaggio e rimuovere completamente i detriti rimasti sul terreno.