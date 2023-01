Juventus e la manovra stipendi, i calciatori rischiano un mese di squalifica: ecco chi e perché

Purtroppo i problemi e i guai per la Juventus, dopo la decurtazione pesante dei punti in campionato, non sono finiti. Anzi, a dire il vero sono appena iniziati. Messi in archivio i 15 punti di penalizzazione, cosa ormai certa, si guarda oltre, ma sempre con timore. Di fatto, i rischi per il team torinese potrebbero tornare nuovamente, e in modo più veemente, arrivando a coinvolgere anche i giocatori, non solamente attuale ma anche passati.

Penalizzazione Juventus -15 punti, ricorso e come cambia la classifica di Serie A

Guai in arrivo in casa Juventus per la manovra stipendi

Come spiegato di recente anche da Repubblica, la seconda manovra stipendi, quella del 2021, può arrivare a mettere nei guai ben 16 giocatori che militano, o hanno militato, nel club torinese con la maglia bianconera. La procura della Figc, pertanto, potrebbe decidere di chiedere, per tale ragione, altri 15 punti di penalizzazione dopo quelli per l’inchiesta plusvalenze. Non tira aria buona, insomma, e le cose devono ancora muoversi seriamente. Per la questione specifica degli stipendi, dunque, i giocatori che verranno coinvolti rischiano seriamente una lunga e deteriorante squalifica, parliamo di almeno un mese abbondante, così come previsto dal Codice di giustizia sportiva. Ma perché rischiano così tanto? E chi sono i malaugurati calciatori in questione?

Il motivo della squalifica e i giocatori a rischio

Il motivo è abbastanza semplice. In generale il rischio squalifica è previsto dal Codice di giustizia sportiva che vieta ai tesserati la possibilità di pattuire con la società di appartenenza compensi, indennità o premi violando le norme federali. In sintesi, il rischio riguarda principalmente quei giocatori della Juventus che hanno firmato le lettere a margine delle scritture private, e che riguardavano la cosiddetta ”seconda manovra stipendi della Juventus”. Nell’elenco dei nomi a rischio, ci sono nomi di giocatori importanti, di punta per il club di Torino, come ad esempio Bonucci, Rabiot, Cuadrado, Dybala. Gli altri giocatori non sarebbero in lista perché pare che non abbiamo messo la propria firma su quella carta. Altri nomi a rischio potrebbero essere anche Szczesny e McKennie.