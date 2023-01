Partite Serie A oggi e domani, Sky o Dazn? Orari e dove vederle in tv e in streaming

Quali partite di serie A giocano oggi e domani sabato 21 e domenica 22 gennaio 2023? Dove sarà possibile vederle? Tutto pronto per il ritorno della serie A dopo la parentesi delle sfide di Coppa Italia (e di Supercoppa). Squadre in campo per la 19esima giornata di campionato con un turno all’insegna del super spezzatino considerando che il programma si concluderà addirittura martedì prossimo. Questo a motivo sia della sfida all’estero della Supercoppa Italiana, disputatasi tra Inter e Milan, ma come detto anche per i match degli ottavi di Coppa Italia 2023. Vediamo allora tutte le sfide previste.

Anticipi Serie A sabato 21 gennaio 2023, chi gioca, orari partite e dove vederle in tv e in streaming

Si parte oggi, sabato 21 gennaio 2023, con Verona Lecce in programma alle ore 15.00. Alle 18.00 invece sarà la volta del derby campano Salernitana Napoli. In serata invece sfida tra Fiorentina e Torino (Sky) alle ore 20.45. Come sempre tutte le partite saranno visibili su Dazn, che ha i diritti esclusivi di tutte le partite di Serie A, mentre il match serale (Fiorentina Torino) sarà visibile anche su Sky e in streaming su Sky Go/Now Tv.

Partite Serie A domenica 22 gennaio 2023

Domenica il programma riprenderà con il lunch match delle 12.30 tra Sampdoria e Udinese. Alle 15.00 in campo invece Monza Sassuolo mentre alle 18.00 sarà la volta di Spezia Roma. Infine, alle 20.45, posticipo serale tra Juventus e Atalanta. Per quanto riguarda la copertura televisiva degli incontri domenicali soltanto il match Sampdoria Udinese sarà in co-esclusiva Sky/Dazn. Tutti gli altri saranno visibili soltanto su Dazn.

Quando giocano Inter Empoli e Lazio Milan, data e orario, formazioni e dove vederle in tv e in streaming

Come detto il 19esimo turno di campionato sarà spalmato su ben quattro giorni e sarà completato tra lunedì 23 e martedì 24 gennaio 2023. Si parte alle 18.30 con Bologna Cremonese, quindi in serata, alle 20.45, spazio a Inter ed Empoli. Il giorno dopo, martedì, sempre alle 20.45, il programma si concluderà con Lazio Milan. La diretta di tutti questi match sarà chiaramente ancora su Dazn mentre Inter Empoli sarà trasmessa anche da Sky.

Partite Serie A 19esima giornata

Ecco di seguito il riepilogo completo:

Verona Lecce (Sabato 21 gennaio, ore 15.00, DAZN)

Salernitana Napoli (Sabato 21 gennaio, ore 18.00, DAZN)

Fiorentina Torino (Sabato 21 gennaio, ore 20.45, DAZN/sky)

Samp Udinese (domenica 22 gennaio, ore 12.30, DAZN/Sky)

Monza Sassuolo (domenica 22 gennaio, ore 15.00, DAZN)

Spezia Roma (domenica 22 gennaio, ore 18.00, DAZN)

Juventus Atalanta (domenica 22 gennaio, ore 20.45, DAZN)

Bologna Cremonese (lunedì 23 gennaio, ore 18.30, DAZN)

Inter Empoli (lunedì 23 gennaio, ore 20.45, DAZN/Sky)

Lazio Milan (Martedì 24 gennaio, ore 20.45, DAZN)

La classifica di Serie A aggiornata

Prima dell’inizio del 19esimo turno di Serie A questa è la classifica aggiornata. Ricordiamo che la Juventus, nell’ambito del terremoto che ha travolto il club negli ultimi tempi, è stata penalizzata di ben 15 punti.