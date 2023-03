La Luna incontra Giove e Mercurio il 22 marzo: ecco quando e a che ora vedere lo spettacolo nel cielo

La Luna, Giove e Mercurio, saranno protagonisti della serata di domani, mercoledì 22 marzo. Lo spettacolo sarà visibile sin dal tramonto e avrà una breve durata. Una congiunzione astrale che avrà come protagonisti il satellite naturale e i due pianeti, ma la durata sarà brevissima. Il termine è infatti, previsto per le 20.

Lo spettacolo sarà visibile non appena il Sole sarà tramontato

Per non perdere l’occasione di vedere lo spettacolo, non appena il sole sta per tramontare, occorre puntare lo sguardo verso ovest. Bisognerà, però, aspettare che il Sole sia completamente ‘scomparso’ oltre l’orizzonte. Solo in quel momento sarà possibile vedere la Luna e, soprattutto Giove, mentre risulterà più difficoltoso riuscire a vedere Mercurio.

La Luna sarà appena visibile, in quanto il novilunio è previsto alle 18 e 23 del 21 marzo. E il satellite naturale si troverà appena sotto Giove e, poco più in basso, ci sarà Mercurio, ma sarà più difficile da individuare. Sarà importante assistere allo spettacolo con un cielo sgombero da ostacoli visivi: luci, alberi, edifici, montagne.

Mercurio si presenterà solo come un puntino luminoso, ma meno di Giove e Venere, che di troverà più in alto. Bisogna tenere presente che l’orario del tramonto del Sole varia da città a città: a Roma si verificherà alle 18:23, a Milano alle 18:36, a Napoli alle 18:16 e a Brindisi alle 18:01.

Anche questa congiunzione astrale sarà visibile a occhio nudo

Le congiunzioni astrali possono essere viste a occhio nudo, l’importante è non puntare mai gli occhi in cielo prima che cali completamente il sole, la cui luce potrebbe creare danni seri alla vista. Con l’uso di un telescopio o di un binocolo sarà possibile vedere, con più attenzione e nel dettaglio cosa succederà in cielo domani sera. L’appuntamento è, perciò, fissato per tutti gli appassionati e i curiosi, per domani al calare del sole.