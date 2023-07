La sposa ‘dimentica’ (apposta) di avvisare che il matrimonio è annullato: ecco cosa è successo

Il giorno del matrimonio è sicuramente una tappa della vita fondamentale per moltissime persone. Una giornata che, a ragione, si vuole indimenticabile e perfetta. Frutto del rito, della sua idealizzazione e di ciò che rappresenta. Però, qualche volta, può diventare un momento molto delicato, in quanto può essere fonte di episodi assolutamente imbarazzanti. È ciò che è successo a una donna, protagonista di un racconto postato su Reddit dalla sua ex migliore amica.

Il matrimonio è annullato ma la sposa fa finta di niente

Nessun fatidico ‘sì’ e nessun ‘per sempre’. Il matrimonio a poche settimane dalla data prefissata viene annullato ma la sposa non avverte gli invitati. A quanto si apprende ciò è stato voluto dalla donna, come racconta la sua ex migliore amica: “La mia ex migliore amica ha rotto con lo sposo poche settimane prima ma non si è preoccupata di dire agli ospiti che sarebbero venuti solo per una festa e non per un matrimonio“. Questo perché, stando al racconto, la ex futura sposa avrebbe deciso di festeggiare il suo status di single, dal momento che la location era stata comunque pagata. Il catering annullato e rimpiazzato con cibi più economici. Continua la donna: “Gli ospiti arrivano, si presentano con i regali di matrimonio e ho dovuto provvedere io ad informare le persone che il matrimonio era saltato. E che comunque avremmo bevuto, ballato e mangiato. Anche la torta“. La vicenda è stata sicuramente imbarazzante per l’ex amica, che infatti ha dichiarato che: “Ero mortificata, un’esperienza davvero strana, ci siamo persino fatte i capelli e il trucco“.

Tracy Quade, chi è l’ultima moglie di Bobby Solo: età, lavoro, figlio, matrimonio, data di nascita, Instagram

Le reazioni degli utenti

La storia ha scatenato la curiosità di altri utenti di Reddit. In molti hanno voluto conoscere i dettagli, rivolgendo domande come: “Ma perché si sono lasciati?“, “Alla festa c’erano anche gli invitati dello sposo?” Ancora: “Come hanno fatto a mantenere il segreto con i più intimi?“. Ma soprattutto ci si è chiesto il motivo per cui non sono state avvisate le persone. L’autrice del post ha quindi risposto che alla festa c’erano solo gli invitati della sposa e che la relazione tra i due era diventata tossica. Qualcuno ha anche ipotizzato che: “Non è stato detto nulla agli invitati perché probabilmente non si sarebbero presentati“.