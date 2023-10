Latina, operaio precipita in un tombino di 3 metri: è grave

Grave episodio di infortunio sul lavoro a Latina. Mercoledì 18 ottobre un operaio è precipitato nel vuoto mentre seguiva la costruzione di un edificio a piazza Ilaria Alpi e sarebbe finito in un tombino. Le condizioni dell’uomo risultano gravissime ed è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Operaio precipita per 3 metri e finisce: è grave

L’incidente è avvenuto a poca distanza da via degli Aurunci e ha allertato subito i colleghi di lavoro e i presenti, che hanno hanno contattato i soccorsi il prima possibile. Giunti sul posto gli operatori del 118 e la Polizia, hanno provveduto a soccorrere l’uomo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

Non sono ancora chiare le modalità con cui l’operaio sarebbe caduto nel vuoto, sui dettagli stanno indagando le autorità. Al momento sembra che l’uomo, intento in un cantiere di zona, sia caduto da un’altezza di tre metri mentre era impegnato nei lavori di un palazzo. Sarebbe scivolato e avrebbe riportato gravi lesioni, finendo in un tombino. Gravissime le condizioni di salute, per cui il ferito è stato trasportato urgentemente all’ospedale al Santa Maria Goretti di Latina, dove si trova in codice rosso.

Latina, in meno di 2 giorni un altro incidente sul lavoro

A distanza di meno di 48 ore, Latina diviene il capoluogo di un altro incidente sul lavoro. Il 16 settembre un disastroso episodio si è verificato in una scuola. Un operaio, impegnato a lavorare sul ponteggio dell’Istituto Tecnico Commerciale Vittorio Veneto, per motivi ancora da accertare è precipitato nel vuoto. Il lavoratore, da quello che siamo venuti a sapere, era impegnato nelle opere di ristrutturazione della struttura scolastica.

Sono numeri che fanno riflettere sulle condizioni di sicurezza sul lavoro. Basti pensare che da gennaio a luglio 2023 in Italia si contano 80 morti sul lavoro al mese. Nei primi sei mesi dell’anno sono 559 le persone che hanno perso la vita mentre lavoravano, un bilancio drammatico che riguarda soprattutto i dipendenti più giovani, specie se stranieri (con 79 morti su 430) .Questa è la prima istantanea della mappatura dell’emergenza sui luoghi di lavoro realizzata dall’Osservatorio Vega Engineering, che aiuta a capire dove i lavoratori hanno rischiato maggiormente la propria vita nei primi sei mesi dell’anno.