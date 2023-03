Latina, trova portafogli con oltre 1.000 euro e lo porta subito alla Polizia: la proprietaria si commuove

Latina. Una storia di cronaca a lieto fine, quella il cui epilogo è avvenuto questa mattina, martedì 28 marzo 2023, presso gli Uffici della Questura di di Latina, quando un uomo ha deciso di consegnare ai poliziotti un portafogli ritrovato poco prima nel parcheggio di un centro commerciale cittadino.

Un gesto semplice, ma di grande umanità a Latina

Un gesto semplice, ma importante. Nelle prime ore della mattinata di oggi, come anticipato, presso gli Uffici della Questura di di Latina, si è presentato un uomo, italiano di 70 anni. Dopo essersi presentato, ha subito svelato il motivo della sua presenza negli uffici, consegnando ai poliziotti un portafogli ritrovato poco prima nel parcheggio di un centro commerciale cittadino. Oltre ai documenti di identità, alle carte importati e al resto, al suo interno c’erano anche 1850 euro in contanti. All’atto della consegna, i poliziotti si sono immediatamente messi in moto per rintracciarne il proprietario e grazie agli accertamenti effettuati, in breve tempo si è riusciti a risalire alla sua identità.

La proprietaria: una studentessa cinese di 23 anni

Si tratta di una studentessa cinese di 23 anni, temporaneamente domiciliata a Latina; la giovane aveva smarrito il portafogli poco prima, difatti per lo smarrimento non era ancora stata presentata alcuna denuncia. Avvertita subito dopo del fortunato ritrovamento, la stessa si è precipitata presso gli uffici della Questura, convinta ormai di rinvenire unicamente i documenti presenti all’interno del portafogli; ma ad attenderla c’era invece una bella sorpresa, tutto il denaro contenuto nel portafogli era stato infatti consegnato agli uffici di polizia. La ragazza si è mostrata emozionata per il ritrovamento del portafogli e del denaro in esso contenuto e visibilmente commossa per il nobile gesto dell’uomo, sebbene non abbia potuto ringraziarlo personalmente in quanto questi ha preferito rimanere anonimo. Un gesto di grande civiltà e rispetto delle regole quello a cui i poliziotti della Questura di Latina e la giovane studentessa hanno assistito questa mattina, in grado di scaldare il cuore e infondere speranza per tutti.