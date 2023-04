Lavori sul GRA, cosa cambia nel tratto della diramazione Roma Sud: orari e viabilità

Imminenti lavori di manutenzione stradale sul GRA sono previsti nei prossimi giorni, dopo il relax delle vacanze di Pasqua e Pasquetta 2023. Ecco tutte le info e i dettagli per non farsi cogliere impreparati.

Viadotto Ostia-Fiumicino, lavori dal 18 aprile 2023: come cambia la viabilità

Lavori sul GRA: quando e perché

Il Raccordo, nelle sue ore di punta, può diventare davvero un casino: traffico fermo, imbottigliamenti, chiusure, tamponamenti. Ogni giorno è un’avventura, a voler usare un semplice ed innocuo eufemismo. Certo, alle volte, la pazienza degli automobilisti è davvero messa alla prova, ancora prima di poter iniziare la giornata lavorativa. Ci vorrebbe quasi un bonus, o comunque un sussidio da parte della Capitale per tutti coloro che, coraggiosamente, si mettono ogni giorno sulle sue arterie principali! Scherzi e battute a parte, nei prossimi giorni ci saranno anche dei lavori stradali che investiranno certamente alcuni tratti del GRA, ed è meglio rimanere informati per non incappare in brutte ed inaspettate sorprese. Ecco tutti i dettegli del caso.

Cosa cambia per la viabilità: le chiusure nel dettaglio

Tra qualche giorno, dopo le vacanze di Pasqua, si ritorna con il tema dei lavori stradali a Roma, in particolare proprio sul Grande Raccordo Anulare. Lavori di manutenzione, necessari per la sicurezza degli utenti del traffico e che comporteranno la chiusura di entrambe le carreggiate all’interno di un tratto della Diramazione Roma sud-Casilina. Scendendo nel dettaglio, si tratta di interventi che verranno effettuati a cura di Anas e che saranno messi in atto nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 aprile, dalle 21.30 alle 6 del mattino successivo. Lavori notturni con l’obiettivo di inficiare il meno possibile il traffico nelle sue ore di punta, ma che è bene tenere sotto controllo per tutti coloro che, durante quel lasso di tempo, potrebbero ritrovarsi ad attraversare il tratto in questione.

Chiusure per la notte del 14 aprile 2023

Durante quella notte, insomma, il tratto compreso tra gli svincoli della Diramazione Roma Sud e Casilina su entrambe le carreggiate sarà chiuso al traffico, il che potrebbe provocare qualche disagio. Ecco il dettaglio specifico per non rimanere scoperti: