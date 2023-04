Lazio in festa per il 10eLotto: a Roma e Terracina vinti oltre 62 mila euro

Il Lazio baciato dalla fortuna. Un territorio su cui la mano della dea bendata si è soffermata per diverse volte, facendo fare delle vincite clamorose che certamente porteranno qualche sollievo alle persone che hanno ricevuto la bellissima notizia. Oltre 62.000 euro il bottino totale delle vincite al rinomato gioco del 10eLotto che ogni sera anche noi della redazione de Il Corriere della Città seguiamo in diretta per voi, per darvi il prima possibile i numeri fortunati.

SuperEnalotto, la dea bendata bacia Ostia Lido: oltre 43mila euro di vincita

La dea bendata del 10eLotto bacia il Lazio

Nell’ultima estrazione, certamente, la fortuna ha voluto premiare il territorio. La dea bendata è imprevedibile, capricciosa, e difficilmente tocca più volte uno stesso punto. Il caso e la casualità sono i suoi attributi principali, amica e nemica della sorte umana di ogni giorno. La fortuna, però, durante l’ultima giocata del 10eLotto sembra aver confermato, ancora una volta, un legame particolare con Roma e il Lazio in generale, come dimostrano ampiamente le vincite comunicate ufficialmente nelle ultime ore. Sia a Roma, sia a Terracina, ci sono state vincite importanti che non mancheranno di stravolgere la vita dei fortunati detentori dei numeri estratti nelle ultime ore. Ma quante sono state le vincite? E soprattutto quanto hanno vinto con il 10eLotto? Ecco il dettaglio.

Dea bendata a Cisterna: centrata una vincita di 100mila euro al 10eLotto

A Roma e Terracina vinti oltre 62 mila euro

Insomma, come detto, il Lazio torna a sorridere con il 10eLotto: nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite totali superiori ai 62 mila euro. A Terracina, in provincia di Latina, sono stati vinti 30mila euro con un 8 Oro; a Roma, poi, sono state centrate due vincite da 13mila euro ciascuna, una con un 1 Extra, e l’altra con un 3 Oro; sempre nella Capitale, infine, un giocatore si è aggiudicato 6.504 euro con un 1 Extra. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 22 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,218 miliardi di euro in questo 2023.