Le cinque spiagge più belle d’Italia secondo Lonely Planet: ecco la classifica

La casa editrice australiana Lonely Planet, nota per le sue popolari guide turistiche, ha stilato una speciale classifica delle più belle spiagge italiane. Una top five che, spiaggia per spiaggia, ci lascerà comunque a bocca aperta. Per quelli che: “Ma ce lo devono dire gli australiani quali sono le spiagge italiane più belle?”, sarà comunque interessante apprendere il punto di vista di chi vive dall’altra parte del mondo. E in fatto di spiagge, peraltro, non ha molto da invidiare.

La top five

Ebbene. Dall’altra parte del mondo collocano al quinto posto della classifica la siciliana San Vito Lo Capo, un luogo meraviglioso, dove terra e mare si mischiano in armonia cromatica soprattutto al crepuscolo. San Vito Lo Capo è una piccola località balneare della Sicilia nord-occidentale famosa per la spiaggia affacciata su una baia riparata dominata dall’alto dal Monte Monaco. Al quarto posto ecco Fontane Bianche, un’altra località siciliana a pochissimi chilometri da Siracusa. La spiaggia, lunga 3 chilometri è punteggiata da sorgenti d’acqua dolce che sgorgano dal fondale. Sorge sulla costa a sud del capoluogo e conta una popolazione di un migliaio di abitanti, che aumentano considerevolmente durante la stagione estiva, essendo anche e soprattutto un luogo di villeggiatura.

Il podio

Al terzo posto, sul podio di Lonely Planet, compare una delle cale sarde più mozzafiato che ci siano. Parliamo della meravigliosa Cala Goloritze, posta tra altre due cale, a nord di Santa Maria Navarrese e a sud di Baunei, in Ogliastra. È raggiungibile a piedi e in barca, ma consigliamo il percorso a piedi. La luce dell’acqua azzurra, una volta arrivati spossati dopo chilometri di escursione, è una delle sensazioni più belle da provare. medaglia d’argento invece per Favignana. Si torna in Sicilia dunque, con l’isola principale dell’arcipelago delle Egadi, chiamata così per indicare i venti caldi che si spostavano sulla costa. Infine, in questa speciale sfida tra le isole maggiori italiane, il primo posto spetta alla spiaggia de La Pelosa. Posta all’estremo nord della Sardegna, a ovest, arreca in sè anche una buona scusa per visitare l’arcipelago dell’Asinara e la cittadina di Stintino, famosa per le sue spiagge bianche.