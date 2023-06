Vacanze 2023, dove andare e quali sono le mete più economiche: idee, offerte e consigli di viaggio

Voglia di vacanza? Il 2023 si preannuncia come un anno favorevole per chi ama viaggiare. Grazie ai numerosi ponti e festività, infatti, sarà possibile organizzare tante vacanze dai viaggio più lunghi alle gite fuori porta, sia nella nostra penisola che all’estero. Dopo un lungo periodo di pandemia che ci ha costretti a rinunciare ai nostri spostamenti, per il secondo anno di fila, in particolare quest’anno, sarà una vera gioia poter scoprire nuovi luoghi e culture.

Per scegliere la destinazione giusta, però, bisogna tenere conto del nostro budget. Se vogliamo risparmiare sulle nostre vacanze estive, dobbiamo optare per mete economiche, ma non per questo meno ricche di scenari affascinanti e unici. L’Italia infatti offre tantissime possibilità di soggiorni low cost, tra mare, montagna e città d’arte. Tra le più battute del 2023 si trovano l’Abruzzo, l’Umbria, il Piemonte, o le molteplici località della Sicilia. Ma anche l’Europa e il mondo non sono da meno: ci sono paesi dove il costo della vita è molto basso e dove si può godere di bellezze naturali e culturali senza spendere una fortuna. Vediamo nello specifico quali sono queste mete!

Vacanze 2023, le 10 mete più economiche

Il clima caldo dell’estate e le ferie da sempre chiamano il bisogno di una vacanza; c’è chi si organizza per tempo, c’è chi decide di partire all’ultimo senza voler spendere molti soldi. Dunque in questo periodo sono parecchi gli italiani intenti a ricercare sul web delle destinazioni ideali che rispondano a questa esigenza economica e allo stesso tempo al bisogno di relax e bellezza. Alla domanda “Quali sono le mete più economiche per l’estate 2023?”, diversi analisti ed esperti del settore turistico, hanno elencato le dieci destinazioni che costano meno durante questo anno:

Vietnam : un paese ricco di storia, cultura e natura, dove si può mangiare bene con pochi euro e visitare templi, città coloniali e spiagge paradisiache.

: un paese ricco di storia, cultura e natura, dove si può mangiare bene con pochi euro e visitare templi, città coloniali e spiagge paradisiache. Thailandia : la meta ideale per chi cerca il relax e l’avventura, tra isole tropicali, foreste rigogliose e antiche rovine. Il costo della vita è molto basso e si possono trovare alloggi e voli a prezzi vantaggiosi.

: la meta ideale per chi cerca il relax e l’avventura, tra isole tropicali, foreste rigogliose e antiche rovine. Il costo della vita è molto basso e si possono trovare alloggi e voli a prezzi vantaggiosi. Turchia : un paese che offre una grande varietà di paesaggi e attrazioni, tra mare, montagna e città. Si possono ammirare le meraviglie di Istanbul, le rovine di Efeso, le formazioni rocciose della Cappadocia e le spiagge della costa sud-occidentale.

: un paese che offre una grande varietà di paesaggi e attrazioni, tra mare, montagna e città. Si possono ammirare le meraviglie di Istanbul, le rovine di Efeso, le formazioni rocciose della Cappadocia e le spiagge della costa sud-occidentale. Perù : un paese che racchiude una storia millenaria e una natura mozzafiato, tra le Ande, la foresta amazzonica e il deserto. Si possono visitare i famosi siti archeologici degli Inca, come Machu Picchu, il lago Titicaca e le linee di Nazca.

: un paese che racchiude una storia millenaria e una natura mozzafiato, tra le Ande, la foresta amazzonica e il deserto. Si possono visitare i famosi siti archeologici degli Inca, come Machu Picchu, il lago Titicaca e le linee di Nazca. Filippine : un arcipelago di oltre 7000 isole che offre scenari da sogno, tra spiagge bianche, acque cristalline e vulcani. Si possono praticare sport acquatici, esplorare la biodiversità marina e terrestre e scoprire la cultura locale.

: un arcipelago di oltre 7000 isole che offre scenari da sogno, tra spiagge bianche, acque cristalline e vulcani. Si possono praticare sport acquatici, esplorare la biodiversità marina e terrestre e scoprire la cultura locale. Argentina : un paese che si estende su una vasta superficie e che presenta una grande diversità di clima e ambiente (basti pensare all’ossimorica Terra del Fuoco). Si possono visitare le metropoli cosmopolite come Buenos Aires, le cascate dell’Iguazú, la Patagonia selvaggia e i vigneti di Mendoza.

: un paese che si estende su una vasta superficie e che presenta una grande diversità di clima e ambiente (basti pensare all’ossimorica Terra del Fuoco). Si possono visitare le metropoli cosmopolite come Buenos Aires, le cascate dell’Iguazú, la Patagonia selvaggia e i vigneti di Mendoza. Cuba : un’isola caraibica che conserva il fascino del passato e la vitalità del presente. Si possono apprezzare le architetture coloniali dell’Avana, le spiagge di Varadero, la natura di Viñales e la musica e la danza tipiche, che persistono anche dopo l’embargo.

: un’isola caraibica che conserva il fascino del passato e la vitalità del presente. Si possono apprezzare le architetture coloniali dell’Avana, le spiagge di Varadero, la natura di Viñales e la musica e la danza tipiche, che persistono anche dopo l’embargo. Egitto : un paese che custodisce una civiltà antichissima e che offre paesaggi spettacolari. Si possono visitare le piramidi di Giza, i templi di Luxor e Abu Simbel, il museo del Cairo e le oasi del deserto. Si possono anche fare crociere sul Nilo e immersioni nel Mar Rosso.

: un paese che custodisce una civiltà antichissima e che offre paesaggi spettacolari. Si possono visitare le piramidi di Giza, i templi di Luxor e Abu Simbel, il museo del Cairo e le oasi del deserto. Si possono anche fare crociere sul Nilo e immersioni nel Mar Rosso. Portogallo : un paese che unisce la tradizione e la modernità, tra città storiche, borghi pittoreschi e spiagge dorate. Si possono visitare Lisbona, Porto, Sintra, Coimbra e l’Algarve. Si possono anche gustare i piatti tipici e i famosi dolci alla crema nonché ascoltare le trascinanti cantilene del Fado.

: un paese che unisce la tradizione e la modernità, tra città storiche, borghi pittoreschi e spiagge dorate. Si possono visitare Lisbona, Porto, Sintra, Coimbra e l’Algarve. Si possono anche gustare i piatti tipici e i famosi dolci alla crema nonché ascoltare le trascinanti cantilene del Fado. Marocco: un paese che offre una cultura affascinante e una natura variegata, tra medine, souk, kasbah e deserti. Si possono visitare Marrakech, Fès, Casablanca, Rabat e la colorata e suggestiva Chefchaouen. Si possono anche fare escursioni nelle montagne dell’Atlante e nelle dune del Sahara.

Piccoli consigli per spendere ancora di meno

Una volta giunti sul posto, si può attuare una serie di accorgimenti che oltre a permettere di risparmiare, offrono la possibilità di vivere dal di dentro gli usi e costumi degli autoctoni. Innanzi tutto viaggiare leggeri: se si riesce a portare solo il bagaglio a mano, si evita il sovraprezzo per il bagaglio da stiva. Inoltre, si risparmia tempo al check-in e al ritiro dei bagagli. Sfruttare i mezzi pubblici: spostarsi con i mezzi pubblici è spesso più economico che prendere in affitto un’auto o chiamare un taxi. Inoltre, si può godere del panorama e del contatto con la gente del posto. Dove le condizioni igieniche lo permettano mangiare piatti locali: provarela cucina tipica del luogo è un modo per assaporare la cultura e per risparmiare. Si possono trovare ristoranti, street food o mercati dove mangiare bene e a buon prezzo. Infine Cercare le attrazioni gratuite: differentemente dall’Italia, molte città offrono musei, monumenti, parchi o eventi gratuiti o a basso costo. Si possono consultare i siti ufficiali del turismo o le guide online per scoprire le opportunità da non perdere.

Ai nostri lettori non rimane altro che farsi ispirare da una di queste mete e partire per una vacanza indimenticabile e clemente con il portafoglio!