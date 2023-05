Bonus vacanze 2023, ecco quali sono e come richiederli

Nonostante la bella stagione fatichi a prendere il via, il mese di maggio è ormai alle porte e la voglia di progettare una bella vacanza così da staccare la spina, rilassarsi e vedere posti nuovi si fa sentire. Anche quest’anno sarà possibile partire per le vacanze prestando anche una certa attenzione alla finanze in quanto è possibile usufruire di sconti e regali proposti da alcune regioni italiane che hanno come fine proprio quello di incentivare il turismo. Cerchiamo adesso di fare chiarezza sul tema e vediamo quali sono i bonus vacanze 2023.

Bonus vacanze fino a 1.400 euro: a chi spetta e come richiederlo

I bonus vacanze 2023 attivi nelle regioni italiane

Chi desidera visitare il Piemonte, la Sicilia o l’Abruzzo può risparmiare in maniera considerevole, a patto di soggiornare per un determinato numero di giorni. Fino al prossimo 30 giugno è possibile prenotare una vacanza di quattro notti in Piemonte e pagarne soltanto due. È questo il funzionamento del Voucher Vacanza attivo nella regione per incrementare il turismo. Per accedere all’agevolazione basta collegarsi al portale regionale, selezionare il luogo da visitare sulla mappa e contattare il Consorzio per comperare il voucher. Ora, due notti sono pagate dall’ospite, 1 è invece offerta dalla Regione Piemonte e 1 notte dalla struttura ricettiva.

Offerte in Sicilia e Abruzzo

Ma non solo Piemonte. Con See Sicily prenotando una vacanza di almeno tre notti si può avere in regalo:

1 pernottamento ogni 3 (fino ad un massimo di 2 notti in regalo), in una delle strutture convenzionate;

(fino ad un massimo di 2 notti in regalo), in una delle strutture convenzionate; 1 servizio turistico a scelta tra escursioni, tour guidati o immersioni;

a scelta tra escursioni, tour guidati o immersioni; 1 sconto del 50% sul costo del biglietto di voli nazionali e internazionali o di traghetti, navi e aliscafi per la Sicilia e le isole minori.

Per accedere a quest’agevolazione è necessario contattare una delle agenzie che aderiscono all’iniziativa ed effettuare la prenotazione in uno delle numerose strutture convenzionate.

Passiamo infine all’interessante offerta attiva in Abruzzo. Per i gruppi composti da almeno 25 persone la Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia offre un contributo economico di trenta euro a persona per i gruppi che decidono di soggiornare in una struttura delle province dell’Aquila e Teramo. L’offerta è valida nei periodo di bassa stagione, ovvero dal 7 gennaio al 15 giugno 2023 e dal primo ottobre al 21 dicembre 2023.