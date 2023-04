Bonus vacanze fino a 1.400 euro: a chi spetta e come richiederlo

È attivo anche quest’anno il bonus vacanze targato Inps. L’agevolazione, denominata estate INPSieme senior, permette a poco meno di 4mila pensionati con relativi coniugi e figli disabili conviventi – che compaiono nell’attestazione Isee in cui è presente il beneficiario – di usufruire di soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali della Penisola. Il bonus può essere usato nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre. È possibile presentare le domande fino alle ore 12 del prossimo 17 aprile mentre l’ultimo giorno utile per usufruire della misura è il primo novembre 2023. Ancora, le graduatorie saranno emesse entro il 18 maggio ed il richiedente avrà tempo per accettare fino al 7 giugno prossimo.

Bonus vacanze 2023: ecco i nuovi bandi e a chi spettano

Chi può beneficiare del bonus vacanze dell’Inps

L’incentivo sulle vacanze targato Inps è un bando di concorso annuale che, come anticipato, offre a poco meno di 4 mila pensionati di usufruire di soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali della Penisola. Possono partecipare al bando di concorso i pensionati che sono a carico della gestione dipendenti pubblici o che hanno aderito alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Inoltre, l’agevolazione è rivolta anche a quei pensionati che sono a carico della gestione fondo ex Ipost. Molto semplimente, l’Inps riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo di un pacchetto turistico che fa riferimento ad un soggiorno in Italia organizzato e fornito da soggetti terzi che operano nel settore turistico scelti da chi richiede la prestazione.

Contributi e domande

In totale l’Istituto fornisce 3.850 contributi e l’importo massimo è di 800 euro per il contributo riferito ad un soggiorno in Italia e della durata pari ad 8 giorni e 7 notti. Per periodo di tempo più lunghi, fino a 14 giorni, il contributo sale a 1.400 euro. Per quel che invece riguarda la domanda essa deve essere presentata per via telematica sul portale dell’Inps. Lo slot per l’inoltre delle richieste è stato aperto alle ore 12 dello scorso 23 marzo mentre il limite ultimo per l’invio dell’istanza è invece previsto per le 12 di lunedì 17 aprile.