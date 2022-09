Legge 104, è possibile richiedere i permessi anche per i lavoratori autonomi: come fare

I lavoratori e cargiver che assistono familiari con grave disabilità possono chiedere i permessi della Legge 104,. Sorge il dubbio se anche i lavoratori autonomi possano contare su questi permessi.

Permessi retribuiti per i cargiver

I titolari di legge 104 possono allontanarsi senza conseguenze dal posto di lavoro. Si tratta quindi di permessi retribuiti e validi per il calcolo della pensione.

La legge prevede che i cargiver possano avere tre giorni di permesso mensili oltre a due ore di permesso giornalieri nel caso in cui sia un figlio minore di tre anni ad avere una disabilità.

Chi può chiedere i permessi

Occorrono alcuni requisiti per chiedere i permessi con la Legge 104. Intanto occorre lo stato di handicap grave che sia certificato da Commissione medica dell’Inps, occorre essere lavoratore dipendente e che il familiare con disabilità non sia ricoverato in una struttura sanitaria.

I lavoratori autonomi non possono chiedere permessi

Si tratta di una normativa che non sembra avere in alcuna considerazione i lavoratori autonomi anche se di lavoratori si tratta…

La norma esclude infatti, i titolari di partita Iva tra i beneficiari di questi permessi. I lavoratori autonomi a quanto pare hanno molte garanzie in meno rispetto ai lavoratori dipendenti. Anche i lavoratori a domicilio, gli addetti ai servizi domestici, gli agricoltori a tempo determinato e parasubordinati. Tutto questo perché non c’è una busta paga.

I lavoratori autonomi hanno quindi l’Ape sociale come pensione anticipata e le detrazioni per l’assistenza a familiare disabile