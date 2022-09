L’Istituto Copernico di Pomezia si colora: nuovi murales dedicati agli studenti

L’Istituto Copernico di Pomezia prende vita e si colora, abbracciando la street art. Nuovi murales sono sorti e altri sono in corso d’opera sulle pareti della scuola.

L’opera artistica di Solo Diamond

Il murale in corso è coloratissimo e rappresenta due persone, anzi, due supereroi, un uomo e una donna, occupati nei lavori tecnici tipici dell’Istituto. Un’opera a firma di Solo e Diamond, due artisti romani attivi in Italia e all’estero, famosissimi per il Murale al Giardino delle Culture a Milano e “Oh my darling Clementine” a Garbatella.

Non solo il Copernico: i murale arrivano in tutte le scuole di Pomezia

Non solo al Copernico, i murales arriveranno in altre scuole di Pomezia. I ragazzi del liceo artistico Pablo Picasso, infatti, hanno già iniziato ad affiancare gli artisti Solo Diamond per disegnare il primo murale del progetto “Raggi di Futuro”.

“L’iniziativa – ha detto Adriano Zuccalà -, realizzata dal Comune di Pomezia in collaborazione con le scuole superiori del territorio, intende proiettare la Città verso un futuro pensato e immaginato dai suoi stessi protagonisti, i giovani studenti: cittadini di domani. In continuità con il progetto “Sol Indiges” che ha messo al centro il mito della fondazione di Pomezia (Lavinium) attraverso la figura dell’eroe Enea, questo nuovo progetto posa le basi sulle figure dei supereroi, portatori dei valori di devozione, rispetto e senso civico, tipici di chi sceglie di mettersi a servizio della comunità.

“Nei prossimi giorni verranno realizzati altri murales sulle pareti delle scuole superiori di Pomezia, progettati e realizzati dagli studenti, che lavoreranno in rete e parteciperanno a corsi di formazione dedicati, in collaborazione con Solo e Diamond, street artists di fama internazionale, scelti dalla direzione artistica del progetto affidata al liceo Picasso”.