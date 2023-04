Malattia Giovanni Allevi, come sta oggi: ‘Sto andando alla grande’

“Pasqua é il giorno della rinascita, e forse non è un caso che coincida col mio compleanno”. Sono queste le parole con cui, il compositore e pianista Giovanni Allevi, ha dato il buongiorno a tutti i suoi fan e stimatori. Per l’artista è stato un anno lungo e duro quello che ha passato; ora però le cose sembrano star per cambiare.

Come sta Giovanni Allevi? La malattia e il messaggio ai fan: ‘Non sto bene’

Giovanni Allevi tra malattia, lutto e rinascita

Giovanni Allevi è uno tra i più importanti e prolifici compositori e musicisti contemporanei. Egli è, inoltre, un eccellente direttore d’orchestra e possiamo ricordare la sua esibizione più patriottica: il concerto di Natale svoltosi il 21 dicembre 2008 presso l’aula del Senato della Repubblica Italiana che vedeva come direttore dell’orchestra “I virtuosi italiani”, il maestro Allevi. Infatti, il 27 dicembre 2011, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Allevi venne nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Purtroppo però le cose non vanno sempre come vorremmo…

Ed ecco che, il 18 giugno 2022 arriva la terribile notizia: Giovanni Allevi è affetto da mieloma multiplo ossia un cancro grave che ha attaccato ossa e vertebre procurandogli diverse fratture ossee in molte aree del corpo, in particolare le vertebre, e alcune di queste sono inoperabili. Questa situazione clinica lo costringe ad allontanarsi dalla scena musicale per dedicarsi a se stesso e alla sua salute.

La morte della sorella di Giovanni Allevi

Però, le brutte notizie che vedono coinvolto il povero Allevi non sembrano voler terminare e, infatti, un mese dopo la notizia della malattia, di notizia tragica ne arriva un’altra: la sorella Maria Stella è stata trovata morta nella sua casa ad Ascoli Piceno. Nonostante la malattia, Allevi ha continuato a comporre, prendendo forza da quegli eventi che la forza e la voglia di vivere gliel’avevan0 portata via.

Ma adesso, finalmente, sembra esser arrivato il momento della rinascita perché, ieri mattina, il compositore ha dato il buongiorno ai suoi seguaci su Twitter con una delle notizie più belle che avrebbe potuto dare: “condivido la bella notizia degli ultimi esami: sto andando alla grande!” e, con una sua foto raffigurante un Giovanni Allevi super sorridente, augura una buona Pasqua a tutti!